Emisario de Trump califica a Putin de "humanista" mientras Rusia y Ucrania se muestra abiertos a negociar

Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones con Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre, indicó ayer miércoles el Kremlin tras una reunión en San Petersburgo entre Vladimir Putin y un emisario estadounidense, pero afirmó que las propuestas de Kiev y de los europeos carecen de sustancia.

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió con el presidente Putin, durante casi tres horas en San Petersburgo, indicó a la prensa el asesor del Kremlin Yuri Ushakov. El otro emisario estadounidense, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

Según Ushakov, Moscú está dispuesto a retomar las negociaciones a tres bandas con Ucrania y Estados Unidos “hacia el 10 de noviembre”, es decir, después de las elecciones de medio mandato estadounidenses.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se declaró “favorable” ayer miércoles a que se organice tal encuentro “lo antes posible”.

No obstante, en una muestra de que las posiciones de los beligerantes siguen alejadas, Ushakov afirmó que las propuestas para poner fin a la guerra formuladas por Ucrania y sus socios europeos la víspera en Oslo, y que Witkoff transmitió a Putin, son vagas y carecen “de contenido”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en San Petersburgo. Foto: AFP

Por su lado, Witkoff indicó en X que las conversaciones fueron “constructivas” pero reconoció que queda “trabajo importante por hacer”. “El presidente Trump mantiene su compromiso de lograr el fin de esta guerra y alcanzar una paz integral y duradera”, añadió.

La última ronda de negociaciones tripartitas, el pasado febrero, no desembocó en ningún avance diplomático. Fue suspendida tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El asesor del Kremlin también mencionó un posible encuentro entre Putin, Trump y el mandatario chino, Xi Jinping en Shenzhen, China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre.

En paralelo, en una entrevista con Fox News, Zelenski dijo que habría que “congelar” el frente, como primer paso para iniciar conversaciones sobre un alto el fuego, una propuesta que Moscú ha descartado hasta ahora y para la cual exige un acuerdo de fondo antes de cesar los combates.

Ante todo, Rusia reclama que el ejército ucraniano se retire de los territorios que todavía controla en la región de Donetsk, en el este, algo que Kiev considera inaceptable. Al margen de la reunión, Rusia anunció la liberación de un estadounidense y la inminente partida del primer buque cargado de diésel ruso con destino a Estados Unidos.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, en conferencia de prensa, en Oslo Foto: AFP

Witkoff calificó a Putin de “humanista” tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 75 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por “actividades mercenarias” en beneficio de Ucrania. Hubbard niega los cargos. Según Trump, la liberación se produjo sin “contrapartida” y Hubbard ya está “de camino” a Estados Unidos.

En el plano económico, Trump anunció a principios de octubre un acuerdo entre Washington y Moscú para la entrega de diésel ruso, lo que supuso un levantamiento de sanciones contra Rusia que fue muy criticado por Ucrania y sus aliados.

Se trata de un intento de hacer bajar los precios del combustible para los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre que se anuncian difíciles para Trump y los republicanos.

Según Putin, el primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos partirá en “dos o tres días”.

Este es un momento complicado en la relación entre Washington y Kiev, que considera que Estados Unidos ha pasado a apoyar a Rusia. Zelenski ha acusado a Estados Unidos de retrasar deliberadamente la entrega prevista de misiles interceptores Patriot, esenciales para neutralizar los misiles y los drones rusos. AFP

El presidente de EE.UU, Donald Trump, hace el saludo militar al recibir a su par chino, Xi Jinping, en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AFP

Preparan cumbre Putin-Trump-Xi

China ya ha empezado los preparativos para una reunión entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático, informó ayer el Kremlin.

“Nuestros amigos chinos, anfitriones de la cumbre de la APEC, ya la están preparando.

Y si las circunstancias son favorables, sin duda, incluirán esta reunión en el programa de eventos de Shenzhen”, donde se celebrará la cumbre el 18 y 19 de noviembre, dijo el asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov. Hizo estas declaraciones al término del encuentro entre Putin y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff, que se celebró en San Petersburgo.

xplicó que la posibilidad de una reunión entre los líderes ruso, estadounidense y chino fue uno de los asuntos que abordaron Putin y Witkoff. En este sentido, señaló que la parte rusa expuso algunas “consideraciones prácticas” en relación con el posible contenido de las negociaciones trilaterales. Más tarde, Ushakov precisó que los tres líderes “han confirmado su disposición” a reunirse. EFE