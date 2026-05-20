El modismo chino que Putin recitó a Xi Jinping en la visita del mandatario ruso al país asiático

En el marco de su visita oficial a China, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recitó a su homólogo chino Xi Jingping un modismo que tiene su origen en la literatura china de la antiguedad. En el Gran Salón del Pueblo, en el marco de la cumbre entre ambos mandatarios, Putin dijo a Xi: "Un día de separación se siente como tres otoños".

"En efecto, nos alegra mucho verlo", continuó Putin en imágenes registradas por Reuters y difundidas por CNN.

Ambos mandatarios cerraron este martes su su cumbre entre tazas de té, una tradición en las cumbres ruso-chinas.

Xi destacó que "los resultados de la visita habían sido muy ricos" con la firma de "muchos documentos", por lo que calificó la breve estancia de su colega ruso como "muy exitosa".

Seguidamente, se mostró dispuesto a "intercambiar puntos de vista" con Putin, en presencia de sus principales asesores, antes de que éste regrese a la capital rusa.

Reunión entre Vladímir Putin, y Xi Jinping en Moscú Foto: AFP

Por su parte, el jefe del Kremlin destacó que el trabajo había sido "fructífero" y agradeció con un gesto a ambas delegaciones oficiales por su labor.

"No sólo hemos revisado todo lo que se ha hecho en los últimos años en materia bilateral, sino que esbozamos las perspectivas de desarrollo", señaló.

El Kremlin había adelantado que ambos mandatarios abordarían en el último acto oficial de la jornada asuntos mundiales como las guerras Irán y Ucrania, y la reciente visita del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump: "No sé si la ceremonia de bienvenida que hicieron fue tan brillante como la mía"

En esa línea, el mandatario norteamericano declaró este miércoles que es bueno que su Xi Jinping, se haya reunido con Putin, y aseguró que se lleva bien con ambos líderes.

"Creo que es algo bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es algo bueno", respondió a la prensa al ser preguntado sobre la reunión de Xi con Putin en Pekín, que se produjo pocos días después del viaje de Trump a China.

Los presidentes Xi y Trump y sus respectivas esposas en el Palacio del Pueblo. JIM WATSON/AFP

El líder estadounidense reveló que el propio Xi le adelantó durante su reunión que también recibiría a Putin.

"No sé si la ceremonia de bienvenida que le hicieron (a Putin) fue tan brillante como la mía. Estaré atento", bromeó Trump.

El republicano recibió a Putin en agosto del año pasado en Alaska, pero la reunión concluyó sin acuerdo y Trump ha expresado en repetidas ocasiones su frustración por la negativa de Rusia a pactar un alto el fuego en la guerra en Ucrania.

EFE