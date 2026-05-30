El hub de IA más grande del mundo se construirá en un país de América Latina gracias a una alianza con Taiwán

Con el objetivo de posicionar a América Latina como actor sólido en la economía digital mundial, Taiwán firmó un acuerdo con Paraguay para construir allí el hub de Inteligencia Artificial (IA) más grande del mundo. La propuesta es ambiciosa e incluye la instalación e implementación de últimas tecnologías y operando con recursos energéticos renovables.

El proyecto ya ganó gran popularidad a nivel internacional ya que apunta a expandir y diversificar las capacidades tecnológicas de distintos países en el mundo, sobretodo en lo que respecta a los avances de IA. En este sentido, América Latina es una de las regiones más desactualizadas de momento, lo que impulsó a que la sede de este proyecto sea en Paraguay.

La idea y el acuerdo pactado se basa en la cooperación para el desarrollo de infraestructura tecnológica de vanguardia, apuntando a transformar el panorama digital mediante el uso de recursos compartidos.

¿Por qué la alianza entre Asunción y Taipéi define el mapa tecnológico?

Este plan no hubiese sido posible sin las relaciones internacionales y diplomáticas que tiene Asunción hace décadas con Taipéi. Entre ambas regiones mantienen un vínculo estrecho e intercambio constante hace más de siete décadas, lo que signficó un respaldo importante para poder concretar el proyecto sin trabas políticas.

La advertencia de Beijing y el impacto en las relaciones internacionales

El hub en cuestión representa una amenaza directa a Beijing, que ejerce una fuerte presión sobre naciones aliadas de Taipéi, bajo la política de "Una sola china". De este modo, incitó a Paraguay a disolver su vínculo con Taiwán y así frenar el proyecto. Para las autoridades en Beijing, la norma en cuestión es fundamental para ordenar las relaciones internacionales con el resto de regiones del mundo.

El presidente chino, Xi Jinping. Foto: AFP

Además, el proyecto cuenta con ciertos detractores en tanto la viabilidad del mismo. Hay analistas que ponen en cuestionamiento la capacidad de Paraguay para soportar la magnitud de este centro de IA, con todas las complejidades operativas que eso conlleva. Entre las preocupaciones más grandes, se encuentra el elevado consumo de electricidad que significará.

A pesar de estas dudas, los representantes de cada uno de los gobiernos involucrados en el proyecto del hub, afirman que el territorio posee la capacidad estructural necesaria y suficiente para soportar este complejo informático. También, con el intercambio de recursos entre Taiwán y Paraguay, se proyectan transformaciones económicas profundas, al fusionar semiconductores taiwaneses con el superávit energético local.

Así, se trata de una alianza que busca optimizar recursos, explorar herramientas emergentes y potenciar las capacidades tecnológicas de ambas naciones y, con esto, de sus alrededores.