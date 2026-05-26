Empresas uruguayas refuerzan su compromiso con la sostenibilidad en la Asamblea General del Pacto Global

El Pacto Global de las Naciones Unidas en Uruguay realizó su Asamblea General Anual, en la sede de la UCU Business School, un espacio que reunió a empresas participantes para compartir avances, desafíos y prioridades estratégicas en materia de sostenibilidad empresarial.

La apertura institucional contó con las palabras de Pablo Ruiz Hiebra, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Uruguay e integrante del Consejo Directivo de Pacto Global Uruguay; Marcos Soto, Decano de UCU Business School; y Carolina Moreira, Vicepresidenta del Consejo Directivo de Pacto Global Uruguay, en una instancia moderada por Felipe Filomeno, Director Ejecutivo de Pacto Global Uruguay.

Durante la jornada se presentaron los principales resultados alcanzados durante el último año, así como las líneas de trabajo que guiarán el accionar de la Red hacia 2026. Además, se compartió la Memoria anual 2025 y nuevas herramientas orientadas a fortalecer la participación de las empresas y facilitar el acceso a contenidos, programas y oportunidades de colaboración.

Foto: Emilia Zaballa

En este marco, también se mencionó la realización del Congreso Regional del Pacto Global de Naciones Unidas para América Latina, que tendrá lugar este año en Montevideo los días 5 y 6 de noviembre. Este encuentro reunirá a empresas, líderes empresariales y representantes de Naciones Unidas de toda la región, posicionando a Uruguay como sede de un encuentro estratégico para el intercambio de experiencias y la promoción de la sostenibilidad empresarial en América Latina.

El Congreso contará con la participación de referentes globales y regionales del Pacto Global de Naciones Unidas, incluyendo equipos de Nueva York y de la región, así como empresas de distintos países de América Latina, consolidando un espacio de diálogo y colaboración para avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector empresarial.

INTERCAMBIO SOBRE EL IMPACTO DE LA SOSTENIBILIDAD

Uno de los momentos destacados del encuentro fue una dinámica participativa en la que las empresas intercambiaron reflexiones sobre el rol de la sostenibilidad en sus organizaciones y en el ecosistema empresarial.

Entre los principales temas abordados, se destacó la importancia de incorporar acciones concretas en el día a día de las organizaciones, desde prácticas como compras sostenibles hasta la integración transversal de la sostenibilidad en toda la empresa. Asimismo, se resaltó el valor de contar con herramientas y espacios de aprendizaje que permitan compartir experiencias entre pares e inspirar nuevas iniciativas.

Las empresas también señalaron la necesidad de seguir fortaleciendo la formación y el intercambio, especialmente a través de programas y aceleradores que contribuyan a desarrollar capacidades internas y a movilizar a toda la cadena de valor hacia modelos de negocio más sostenibles.

Foto: Emilia Zaballa

Otro de los ejes relevantes fue el rol del Pacto Global como articulador entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil. En este sentido, se destacó la oportunidad de promover alianzas público-privadas y de avanzar en la incorporación de criterios de sostenibilidad en ámbitos como compras públicas y marcos regulatorios.

Durante el encuentro también se abordó la importancia de fortalecer el caso de negocio de la sostenibilidad, poniendo en valor los beneficios asociados a la gestión de riesgos, la eficiencia operativa y el acceso a nuevos mercados, así como la necesidad de generar evidencia y datos que faciliten la toma de decisiones empresariales.

La Asamblea reafirmó el compromiso de las empresas participantes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Diez Principios del Pacto Global, y destacó la importancia de continuar sumando nuevas organizaciones a esta iniciativa, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el impacto colectivo.