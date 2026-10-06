El copiloto que intentó estrellar el avión de FlydDubai confesó su motivación, según un canal israelí

Miembros del servicio de inteligencia interior israelí, el Shin Bet, acudieron a Emiratos Árabes Unidos para participar en los interrogatorios a Hamam Al Hamami, el copiloto del vuelo de Flydubai rumbo a Tel Aviv acusado de atacar al capitán del avión e intentar estrellar la aeronave, informó este martes el diario israelí Times Of Israel citando fuentes de seguridad israelíes.

Según ese medio, el copiloto omaní declaró cuando fue detenido que planeaba estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurión. A su vez, el canal israelí Channel 12 afirmó el lunes que las autoridades de seguridad israelíes ya habrían conseguido la siguiente declaración del acusado: “Lo hice por venganza por Gaza, quería morir como mártir”.

Al Hamami había operado un vuelo a Tel Aviv a principios de este año y tenía la intención de secuestrar y estrellar el avión, pero optó por no hacerlo en ese momento, consignó Times Of Israel. Se baraja que decidiera no llevar a cabo el atentado porque conocía a alguien a bordo del vuelo.

Un funcionario israelí señaló a ese diario la semana pasada que el copiloto habría hablado sobre matar judíos en las redes sociales. “Sus cuentas en redes sociales indican claramente que se había radicalizado en la ideología jihadista. Habla de matar judíos”, dijo, en línea con lo que informó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Avión de FlyDubai en el aire. Foto: EFE

Qué información nueva hay sobre el copiloto y el atentado

Según las autoridades de Emiratos, encargadas de la investigación, Al Hamami atacó al capitán Smit Machchhar con un hacha de emergencia e intentó hacerse con los controles de la aeronave, que perdió unos 4.300 metros de altitud en menos de 30 segundos.

Machchhar herido y cubierto de sangre, logró abrir la puerta de la cabina, tras lo cual pasajeros y otros miembros de la tripulación redujeron al copiloto y recuperaron el control del aparato.

En las últimas horas se supo que Al Hamami pasó 175 días en Nueva Zelanda entre 2018 y 2019 con un visado de estudiante, donde completó parte de su formación como piloto, confirmó este martes la Policía neozelandesa.

"La Policía puede confirmar que el copiloto estuvo en Nueva Zelanda para completar una parte de su formación de vuelo para una empresa con sede en el Reino Unido, que ya no opera en Nueva Zelanda", declaró Johnson.

Al Hammami estudió anteriormente en Australia, donde estuvo matriculado entre 2015 y 2017 en un programa de ingeniería del Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), aunque no completó la titulación. La universidad confirmó en la víspera que un antiguo alumno presuntamente relacionado con el incidente estuvo matriculado durante ese periodo.

El copiloto también realizó posteriormente un curso a distancia de gestión de aviación en Buckinghamshire New University, en el Reino Unido, aunque la institución precisó que no recibió allí formación como piloto.

Con información de EFE