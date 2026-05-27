El brazo armado de Hamás confirmó la muerte de su nuevo líder, Mohamed Odeh, en un ataque israelí

Israel anunció este miércoles que mató a Mohamed Odeh, recientemente designado jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, en un ataque aéreo en Ciudad de Gaza ocurrido la noche anterior. El operativo se produce en medio de un alto el fuego vigente y forma parte de la ofensiva israelí contra la cúpula del movimiento terrorista tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual guerra en el enclave palestino.

En un comunicado conjunto, el ejército israelí y el servicio de seguridad interior Shin Bet indicaron que Odeh había asumido el liderazgo de las Brigadas Ezedin al Qasam luego de la muerte de su predecesor, Ezedine al Hadad, el 15 de mayo.

El brazo armado de Hamás confirmó la muerte y señaló que el dirigente murió junto a su esposa e hijos durante un bombardeo israelí en Ciudad de Gaza. El grupo calificó el hecho como "un asesinato cobarde que resultó en su martirio".

Este miércoles se realizó el funeral de Odeh y su familia, al que asistieron cientos de personas, según constató un periodista de AFP.

En paralelo, el ejército israelí informó que atacó a "dos terroristas de alto rango" en el norte de la Franja. Medios locales señalaron que los objetivos eran un comandante de brigada y su adjunto dentro de las Brigadas al Qasam.

El asesinato de Mohamed Odeh se suma a una serie de ataques selectivos contra la dirigencia de Hamás. Desde el inicio del conflicto, Israel sostiene que ha eliminado a varios líderes clave, incluidos Yahya Sinwar y Mohamed Deif.

Yahya Sinwar. Foto: Archivo / AFP

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó esa política al declarar que Odeh fue "enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno". Además, reiteró el objetivo de destruir la estructura de Hamás en Gaza y eliminar a todos los responsables del ataque de 2023.

"Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren", afirmó Katz en la red social X. El ministro reiteró el objetivo de Israel de poner fin al gobierno de Hamás sobre el territorio palestino, y aludió a un plan para el desplazamiento de sus residentes.

"El plan para la migración voluntaria desde Gaza también se implementará: todo se hará en el momento adecuado y de la manera adecuada", dijo Katz.

El desplazamiento de los gazatíes fue un proyecto respaldado inicialmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego lo descartó.

En febrero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció planes "destinados a provocar un cambio demográfico permanente en Gaza".

Funeral. Palestinos portan el cuerpo de Al Haddad en las calles de Ciudad de Gaza como parte de su funeral el 16 de mayo de 2026. Foto: AFP fotos

Los ataques recientes dejaron nuevas víctimas en el enclave. La agencia de Defensa Civil de Gaza, bajo mando de Hamás, indicó que al menos siete personas murieron y unas 20 resultaron heridas en bombardeos en el centro de la ciudad.

Israel mantiene el control de aproximadamente el 60% del territorio, incluidos los accesos, mientras gran parte de la población se concentra en la costa.

Con información de AFP.