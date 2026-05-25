Un uruguayo entre los 10 miembros de flotilla de ayuda a Gaza retenidos en Libia: qué dice Cancillería

El convoy terrestre Global Sumud Land, que pretende llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, fue retenido por las autoridades de Libia en la frontera de Sirte, informó la asociación sin ánimos de lucro. Entre los 10 retenidos se encuentra el uruguayo Matías Álvarez Rodríguez, de 29 años, según confirmó Global Sumud a través de sus redes.

Desde Cancillería confirmaron a El País que se está al tanto y trabajando en el tema. “Estamos movilizando nuestros equipos diplomáticos en varios países, aunque la situación para resolver esta situación no es nada sencilla”, apuntaron.

Los otros nueve retenidos son la ciudadana polaca Laura Kwoczala, la estadounidense Jenelle Jones, los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, la portuguesa Ana Margarida França Santana Baptista, el tunecino Ashraf Joya, la española Alicia Armesto Núñez y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.

En un video publicado por Magreb Sumud Organisation, se puede ver a Álvarez Rodríguez explicando que si estas imágenes se publicaron es porque fue "detenido o secuestrado mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza".

"Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna coerción ni presión de ninguna parte. Motivado por mi deber humanitario y moral hacia los civiles citados", detalla el uruguayo en la filmación.

"En caso de que se pierda el contrato conmigo, sea arrestado o sufra algún daño hago un llamado a todas las personas libres del mundo, a mi gobierno y a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación para que actúen urgentemente, revelen nuestro paradero y presionen para nuestra liberación y garantizar nuestra protección", agrega.

Matías Álvarez Rodríguez es uno de los integrantes de Global Sumud retenidos en Libia Foto: captura de video

“Los voluntarios de la Caravana Global Sumud Land se han acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso. Hace casi dos horas. No hemos sabido nada de ellos desde entonces”, informó el grupo a través de las redes sociales este domingo.

“Si eres ciudadano de uno de estos países, llama a tu Ministerio de Asuntos Exteriores. Pregunta qué están haciendo para proteger a sus ciudadanos que forman parte de un convoy humanitario en Libia”, concluye el comunicado de Global Sumud.

Según publicó El País de Madrid, es la segunda vez que se les impide el tránsito a este grupo, que ya fue interceptado el pasado 18 de mayo también en los alrededores de Sirte.