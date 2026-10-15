EE.UU. está enviando cientos de soldados a América Latina, señalan autoridades militares estadounidenses

Estados Unidos está desplegando cientos de soldados de su ejército hacia América Latina para entrenar y realizar ejercicios junto a fuerzas locales, en el marco de una expansión de la campaña del Pentágono contra el narcotráfico en la región, según confirmaron autoridades militares estadounidenses. Los primeros elementos de un batallón de 600 soldados de la 10ª División de Montaña, con base en Fort Drum, Nueva York, comenzaron a trasladarse a una nueva instalación de entrenamiento en la selva de Panamá.

Las tropas se entrenarán con fuerzas locales en Colombia y Honduras, y también podrían brindar apoyo a las tropas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, asesorando a militares que realizan incursiones contra presuntos narcotraficantes. Según las autoridades, que hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de asuntos operativos, varios cientos de soldados de esa misma división fueron además asignados para integrar el personal de un nuevo comando para operaciones en el Hemisferio Occidental, con sede en Miami.

Ejercicios en Panamá, Colombia y Honduras

Los soldados se desplazarán primero hacia Panamá, donde participarán de ejercicios de entrenamiento en la selva. Desde allí avanzarán hacia Colombia, donde tomarán parte del denominado Southern Vanguard, un ejercicio que comenzará a fines de este mes. Otros contingentes se dirigirán a Honduras para entrenar junto a socios locales.

Parte de estas tropas podría destinarse a reforzar la seguridad de los helicópteros estadounidenses que operan en la región en apoyo de las fuerzas de Operaciones Especiales. También podrían ser movilizadas para responder ante eventuales problemas que enfrenten esas fuerzas en su trabajo de asesoramiento a los militares locales. Los despliegues son temporales, aunque podrían transformarse en una presencia más permanente de Estados Unidos en la zona.

Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), señaló que no recuerda un despliegue de tropas estadounidenses hacia la región que se haya acercado a los 600 efectivos, "excepto en casos de contingencias como invasiones o desastres naturales".

La ofensiva de Trump contra los carteles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, creó recientemente una oficina en el Pentágono para supervisar las actividades militares de combate a los carteles. Estos movimientos, junto con el traslado reciente de varios drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, constituyen la última fase de ampliación de la ofensiva del Departamento de Defensa contra el narcotráfico en la región.

El gobierno del presidente Donald Trump presiona a los líderes de la región para que intensifiquen sus ofensivas militares contra los grupos de tráfico de drogas y habiliten operaciones conjuntas con Estados Unidos. El general Francis L. Donovan, el militar estadounidense de mayor rango en América Latina, afirmó que Washington planea expandir sus operaciones, pasando de ataques a embarcaciones a ataques en tierra firme.

Aunque numerosos países latinoamericanos se sumaron a una nueva alianza política y militar impulsada por Estados Unidos, denominada "Escudo de las Américas", solo algunos —entre ellos Colombia y Honduras— aceptaron formalmente permitir operaciones conjuntas dentro de sus fronteras. Ambos países son gobernados por presidentes recién electos que contaron con el respaldo de Trump. La coalición reúne a 19 socios regionales, incluido Estados Unidos, comprometidos a desmantelar los carteles bajo el lema "Hacemos cosas malas con gente mala".

Donald Trump durante la cumbre Escudo de las Américas. Foto: AFP.

Preocupación por los derechos humanos y la soberanía de la región

Organizaciones de derechos humanos advierten que la creciente campaña militar liderada por Estados Unidos podría poner en riesgo a civiles. Especialistas sostienen además que matar a integrantes de grupos narcotraficantes, incluso a líderes de alto rango, tiene poco impacto en el flujo de drogas, ya que los muertos suelen ser reemplazados.

El Comando Sur derivó las consultas sobre los nuevos despliegues al Pentágono, que se negó a comentar los movimientos salvo para afirmar que el departamento mantiene un "enfoque de trabajo con aliados y socios capaces para profundizar la colaboración y sostener presión constante contra las redes de amenazas hemisféricas".

El general Joseph A. Ryan, al frente del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército, describió los grandes desafíos que enfrentan las fuerzas estadounidenses al regresar a una región que durante décadas no fue su prioridad "Cedimos la dominancia económica en la región a un adversario, y eso es un hecho", dijo Ryan el lunes pasado en la conferencia anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos en Washington. "Estamos luchando ahora para recuperar terreno, marítimo y terrestre, humano y cognitivo, en muchos casos, terreno que habíamos cedido anteriormente", agregó, en referencia a la creciente influencia económica de China en la región.

Dudas sobre los objetivos de la operación

Mientras Hegseth impulsaba una postura más agresiva del Comando Sur en la región, algunos altos funcionarios estadounidenses manifestaron preocupación porque él y otros líderes del gobierno de Trump no han definido con claridad el objetivo de la operación. Un funcionario advirtió que, si grupos armados atacan a las tropas estadounidenses, el gobierno podría verse obligado a escalar el conflicto, en momentos en que las fuerzas de Estados Unidos ya están sobrecargadas por la guerra con Irán y sus compromisos en Europa y Asia.

En agosto, el Comando Sur anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, liderada por el general de división Kevin Jarrard, del Cuerpo de Infantería de Marina, que da continuidad a una campaña del Pentágono que ya lleva un año en el Caribe y el Pacífico. Allí, las fuerzas estadounidenses realizaron 71 ataques a embarcaciones que mataron a al menos 239 personas señaladas, sin pruebas presentadas, como traficantes de drogas.

“Narcolancha” en el Pacífico atacada por Estados Unidos.

Especialistas afirman que esos ataques tuvieron poco efecto sobre la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos y advierten que podrían ser ilegales, ya que las fuerzas militares no pueden atacar deliberadamente a civiles que no participen directamente de hostilidades, aun cuando estén involucrados en actividades ilícitas. El traslado de los ataques hacia el interior de los territorios también genera preocupación por posibles víctimas civiles, ya que aumenta el riesgo de afectar infraestructura como escuelas o rutas, a diferencia de los ataques a embarcaciones, que ocurren lejos de la costa y mayormente en aguas internacionales.

Con información de O Globo/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.