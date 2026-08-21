De la Espriella presentó a su nueva cúpula militar: "Los mejores para ganarle la guerra a la criminalidad"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó ayer jueves la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, a la que encomendó la tarea de recuperar la seguridad en todo el territorio nacional y combatir el crimen.

“Me estoy rodeando de los mejores soldados, de los mejores generales para ganarle esta guerra a la criminalidad”, afirmó De la Espriella en la ciudad caribeña de Barranquilla, donde reiteró que su Gobierno, que comenzó el pasado 7 de agosto, no dará “tregua” a los grupos criminales.

La nueva cúpula estará encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares; mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupará la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

El nuevo comandante de las Fuerzas Militares había sido apartado del cargo de subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares en junio pasado, durante el Gobierno de Gustavo Petro, por supuesta intervención en política.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá. Foto: AFP

El general Rodríguez Aparicio había denunciado controles e intimidaciones de las disidencias de las FARC a la población civil en los departamentos de Meta y Guaviare, en el este del país, para impedir que votaran libremente, y eso le costó el cargo y entró en proceso de retiro, pero el nuevo gobierno de De la Espriella lo llamó de vuelta.

“Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado. La paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, dijo el presidente.

En el Ejército, el comandante será el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco, como segundo comandante. Ambos cuentan con más de tres décadas en el servicio militar.

En la Armada, el cargo de comandante lo asumirá el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con el mayor general Rafael Olaya Quintero, como segundo comandante.

Por su parte, el mayor general Juan Martínez Ossa estará al frente de la Fuerza Aeroespacial, que recuperará su denominación anterior de Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas, como segundo comandante.

De la Espriella aseguró haber dado a los nuevos mandos una instrucción “clara, contundente e inequívoca”: proteger a los colombianos, defender la soberanía y garantizar la seguridad “en cada rincón de la patria”. “Esta nueva cúpula tendrá la responsabilidad histórica de conducir unas Fuerzas Militares firmes, profesionales, respetuosas de la Constitución y la ley y decididas a enfrentar todas las amenazas contra la seguridad nacional”, afirmó el mandatario.

Un rescatista se encuentra en una calle llena de escombros en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Estado de emergencia

De la Espriella, decretó el miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia.

Declaró la emergencia económica en quince departamentos por 30 días para “conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre”.

Según el balance presentado por el mandatario al mediodía de este miércoles, la emergencia deja 314 personas fallecidas.

El terremoto afectó a quince departamentos y 471 municipios del país en los que hay 262.154 personas damnificadas, agrupadas en 147.464 familias, mientras que 4.437 personas han resultado heridas y otras 262 permanecen desaparecidas.

Los daños materiales también son significativos porque se contabilizan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

La emergencia económica es un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.

El Libro de la Verdad: casos de corrupción

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el “Libro de la Verdad”, en el que denunció ante los entes de control casos de presunta corrupción en el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. De la Espriella entregó el martes a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría un documento de 135 páginas y que contiene 82 casos agrupados en expedientes relacionados con presuntas irregularidades en el gobierno de Petro.