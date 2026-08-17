El hombre más rico de Colombia, según Forbes, dona US$ 48 millones para reconstrucción de su país por el terremoto

La familia Gilinski, la más rica de Colombia, donará 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes, informó ayer domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario aseguró en su cuenta de X que habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien acudió a la ceremonia de posesión del mandatario el pasado 7 de agosto, y le comunicó la decisión de destinar la donación a la recuperación de infraestructuras educativas y sanitarias de la capital del departamento de Valle del Cauca. Según la Alcaldía de esa ciudad, hay 46 edificaciones con colapso total y 35 con colapso parcial, así como 2.391 edificaciones con daños estructurales y 534 edificios con orden de evacuación.

Gilinski, de 68 años y originario de Cali, es el hombre más rico de Colombia según Forbes, que estima su fortuna en 14.700 millones de dólares, y es propietario del banco GNB Sudameris y presidente del Grupo Nutresa, uno de los mayores conglomerados de alimentos de América Latina.

“Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia”, escribió De la Espriella, quien destacó que “en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”. La donación se suma a la movilización del sector empresarial para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas, que anunció el viernes la recaudación de más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia.

El número de damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes subió a 185.016, mientras que el de desaparecidos se redujo a 143, según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado ayer domingo.

El nuevo informe contabilizó además 289 personas fallecidas, cinco menos que en el reporte del sábado, algo que la entidad justificó con que “se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados”. El terremoto tuvo su epicentro en el departamento del Chocó y también afectó a Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

Con información de EFE y AFP