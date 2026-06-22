Cuarteto islámico hace llamamiento a Estados Unidos

El cuarteto formado por Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, países que asesoran en la mediación entre Estados Unidos e Irán para el fin del conflicto en Medio Oriente, afirmaron ayer domingo desde El Cairo que las negociaciones en Suiza deben mirar también por la seguridad de los países del golfo Pérsico y el Levante, los principales afectados por la guerra.

En el comunicado final tras su reunión en la capital egipcia, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, y sus homólogos paquistaní, Ishaq Dar; saudí, Faisal bin Farhan, y turco, Hakan Fidan, aseguraron que “aprovechando este impulso positivo” de la primera ronda de negociaciones, se debe tener en cuenta “las preocupaciones de los países de la región, especialmente respecto a la seguridad y la estabilidad de los países árabes del Golfo, así como de la región del Levante”, donde se incluye el Líbano, aunque también Siria y Jordania.

El objetivo es “fortalecer la seguridad colectiva y promover la estabilidad regional a largo plazo”, se apunta en el comunicado conjunto, en el que se hizo hincapié “en la importancia de lograr una conclusión rápida y exitosa de la siguiente fase de negociaciones, cuyo objetivo es alcanzar una solución duradera, verificable y mutuamente aceptable para las cuestiones pendientes”.

Los países del golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Catar) han sido el conjunto más perjudicado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán, después de que Teherán comenzara a atacar esas naciones ribereñas en represalia.

Pero el más afectado, donde la cifra de muertos por la ofensiva israelí contra Hezbolá, iniciada el pasado 2 de marzo -después de que el grupo chií libanés empezara a atacar Israel- ya ha superado los 4.000 según cifras del gobierno libanés, así como alrededor de un millón de personas se han visto desplazadas, especialmente en el sur del país.

Los cuatro ministros no quisieron monopolizar la reunión con la guerra en Irán, por lo que también llamaron a reactivar la guerra en Gaza.

Reafirmaron “la centralidad de la causa palestina para el logro de la paz, la seguridad y la estabilidad en Medio Oriente, y subrayaron que esta sigue siendo “fundamental para alcanzar una paz justa, integral y duradera en la región”.

Y la llamaron “un pilar central para la realización de un orden regional estable y seguro”. Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía componen el cuarteto de países que mediaron para alcanzar una salida negociada al conflicto entre EE.UU e Irán, iniciado a finales de febrero, y en el que medió también Catar.

Los jefes de las diplomacias de esos cuatro países han mantenido tres reuniones desde que comenzó la guerra, si bien Islamabad es la que llevó de forma directa los contactos entre Washington y Teherán, que firmaron esta semana el memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final a la guerra. A través de un comunicado de su oficina de prensa, el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, aseguró que la firma esta semana del memorando “ha puesto de relieve el papel fundamental de estos (cuatro) países como pilares de la estabilidad y la seguridad regionales”. Al Sisi reiteró asimismo la importancia de que los cuatro países trabajen de forma paralela para reavivar la negociación.

EFE