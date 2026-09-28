Cuándo son las elecciones para presidente de Brasil 2026: fecha, candidatos confirmados y qué se vota
Todo lo que necesitás saber sobre los comicios de octubre. Conocé la lista completa de postulantes al sillón presidencial, la fecha de un eventual balotaje y el sistema de votación.
En octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar deberán asistir a las elecciones de Brasil 2026.
El domingo 4 de octubre son las elecciones en Brasil. Durante esa jornada, los brasileros empadronados deberán acudir a las urnas para votar a su próximo presidente.
En Brasil, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.
Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026
Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:
Luiz Inácio Lula da Silva - Partido de los Trabajadores (PT)
Flávio Bolsonaro - Partido Liberal (PL)
Augusto Cury - Adelante
Ronaldo Caiado - Partido Social Democrático (PSD)
Romeu Zema - Partido Novo
Renan Santos - Movimiento Missão
Hertz Dias - Partido Socialista de los Trabajadores Unificado
Edmilson Costa - Partido Comunista Brasilero
Clariana Barao - Democracia Cristiana
Leonardo Avalanche - Partido Renovador Laborista Brasileño
Rui Costa Pimenta - Partido de la Causa Obrera
Wilson Grassi - Demócrata
Samara Martins - Unidad Popular
Qué se elige en Brasil
Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Cómo se vota en Brasil 2026
En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.
La Nación/GDA
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