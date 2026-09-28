Cuándo son las elecciones para presidente de Brasil 2026: fecha, candidatos confirmados y qué se vota

En octubre los ciudadanos brasileros habilitados para votar deberán asistir a las elecciones de Brasil 2026.

El domingo 4 de octubre son las elecciones en Brasil. Durante esa jornada, los brasileros empadronados deberán acudir a las urnas para votar a su próximo presidente.

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre.

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Luiz Inácio Lula da Silva - Partido de los Trabajadores (PT)

Flávio Bolsonaro - Partido Liberal (PL)

Augusto Cury - Adelante

Ronaldo Caiado - Partido Social Democrático (PSD)

Romeu Zema - Partido Novo

Renan Santos - Movimiento Missão

Hertz Dias - Partido Socialista de los Trabajadores Unificado

Edmilson Costa - Partido Comunista Brasilero

Clariana Barao - Democracia Cristiana

Leonardo Avalanche - Partido Renovador Laborista Brasileño

Rui Costa Pimenta - Partido de la Causa Obrera

Wilson Grassi - Demócrata

Samara Martins - Unidad Popular

Combo de fotografías de archivo que muestra al senador Flávio Bolsonaro, y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Fotos: EFE/ Isaac Fontana/ Andre Coelho

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

La Nación/GDA