¿Cuáles han sido los momentos más destacados de la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron dos de los principales protagonistas de esta Asamblea General de la ONU, en la que se abordó la crisis de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sin olvidar la situación en Gaza.

Trump convirtió la sede de la ONU en una sucursal de la Casa Blanca por unas horas. Aprovechó para mantener reuniones bilaterales con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, entre otros, y firmó un acuerdo de seguridad con Groenlandia y Dinamarca que le otorga a Washington una presencia militar permanente en la isla y veta el acceso de Rusia y China.

Trump también celebró una cumbre del Escudo de las Américas, que ha impulsado con sus aliados del continente para luchar contra el crimen organizado, en la que estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei; la de Perú, Keiko Fujimori; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Chile, José Antonio Kast, que anunció su adhesión. Sin embargo, ignoró al secretario general de la ONU, António Guterres, y a la mayoría de los mandatarios.

Delcy Rodríguez y Donald Trump sonríen para una foto tras reunirse en Nueva York. Foto: Presidencia de Venezuela

Trump protagonizó uno de los momentos más esperados de Alto Nivel de la ONU: su reunión con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Menos de un año después de la captura por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, Rodríguez viajó a Estados Unidos para intervenir ante la Asamblea General.

Durante su comparecencia, no mencionó a su predecesor, que se encuentra arrestado a unos kilómetros de la sede de la ONU en Nueva York, y anunció que su país ha iniciado una transición democrática que concluirá en elecciones, pero ni Trump ni ella especificaron cuándo tendrán lugar.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas Foto: AFP

Por su lado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu volvió a ver como buena parte de las delegaciones abandonaba la sala al inicio de su discurso en la ONU, en señal de protesta por su ofensiva contra el pueblo palestino, y definió la acusación de “genocidio” como “la mayor mentira de este siglo”.

Esta edición de la Asamblea General de ONU quedará marcada además por grandes líderes de la inteligencia artificial (IA), como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. EFE