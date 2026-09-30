Comenzó la construcción del aeropuerto más grande del mundo: cómo será "Al Maktoum" en Dubái

Dubái puso en marcha la edificación de un ambicioso proyecto: el Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Esta obra, situada al sur de la ciudad, transformará el actual aeródromo secundario en el centro neurálgico del tráfico aéreo global.

El plan maestro contempla una superficie de 70 kilómetros cuadrados y una capacidad final de 260 millones de pasajeros anuales. Las autoridades locales confirmaron el inicio de los trabajos en terminales, zonas de embarque y sistemas automatizados de transporte de equipajes.

El costo de la inversión asciende a US$ 35.000 millones, cifra que posiciona a esta obra como la más cara de la historia en su categoría. La estructura definitiva contará con cinco pistas paralelas y cuatro terminales de gran escala.

Según Architectural Digest, el diseño, a cargo de la firma londinense Leslie Jones Architecture, incorporará marquesinas blancas, espacios verdes y áreas comerciales en un entorno futurista. Este megaproyecto, denominado Dubai World Central, conectará con la red del Metro de Dubái y sistemas ferroviarios de alta velocidad.

Proyecto de Aeropuerto Internacional Al Maktoum, el más grande del mundo en un centro neurálgico de Dubai. Foto: X (@DubaiAirports)

El traslado operativo y razones del cambio

La magnitud del complejo permite comparaciones con la infraestructura actual. El Aeropuerto Internacional de Dubái, conocido como DXB, gestionó cerca de 92 millones de pasajeros en 2024, y Al Maktoum superará esta superficie hasta cinco veces.

Paul Griffiths, director ejecutivo de Dubai Airports, reveló al medio Glasgow Times que “no tiene mucho sentido operar dos importantes centros aeroportuarios tan cerca unos de otros” al referirse a la estrategia de traslado total de los servicios desde el DXB hacia la nueva terminal. La previsión indica que el traslado operativo ocurrirá una vez que el nuevo complejo alcance la capacidad necesaria.

Proyecto de Aeropuerto Internacional Al Maktoum, el más grande del mundo en un centro neurálgico de Dubai. Foto: dubai.ae

La infraestructura actual del Al Maktoum, que opera desde 2010 principalmente para carga, ya posee las pistas necesarias para los super-jumbos tipo A380. La transición marcará el fin de la vida útil operativa del aeropuerto DXB, dado que el mantenimiento de dos centros tan próximos resulta inviable desde una perspectiva económica y logística según los responsables del proyecto.

Impacto urbano en Dubái South y plazos de la megaobra

Un desarrollo urbano acompaña a la obra aeroportuaria: el gobierno prevé la creación de empleo y vivienda para un millón de personas en la zona de Dubái South.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum señaló en su cuenta oficial de X que construyen ”un nuevo proyecto para las generaciones futuras".

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, del proyecto Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai. Foto: X (@DubaiAirports)

El plan contempla el uso de tecnología avanzada para la gestión de flujos migratorios y de equipaje. El diseño eficiente busca satisfacer la demanda de logística y transporte internacional. Las instalaciones incluyen centros para aviones ejecutivos, privados y de la realeza, además de una capacidad de carga de 12 millones de toneladas anuales.

La primera etapa de la construcción concluirá en un plazo de diez años y permitirá el tránsito de 150 millones de pasajeros. Los cronogramas más extensos sugieren que la finalización total del complejo podría ocurrir hacia 2057.

La nueva terminal se perfila como un núcleo ideal para conectar los mercados de Asia, Europa y Australia.

La Nación/GDA