Capturan a "El Tanque", líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación muy cercano a "El Mencho"

Autoridades mexicanas anunciaron el martes la detención del líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mafias más poderosas del país a la que Estados Unidos señala de traficar fentanilo.

Se trata de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado como operador de alto rango del CJNG y hombre del “círculo cercano” a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, informaron este martes autoridades.

Detención de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”. Foto: gobierno de México

"El Mencho" cayó en un operativo militar en febrero pasado. Su muerte desató una violenta respuesta, con bloqueo de carreteras e incendio de vehículos en un tercio del país.

Durante la captura de “El Tanque”, las autoridades incautaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

A qué se dedicaba "El Tanque"

Cazarín Molina operaba en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Según las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades mexicanas lo relacionan con lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”. Foto: gobierno de México

Además, el gobierno lo vincula con el ataque del 1 de mayo de 2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, en una acción con la que el CJNG evitó la captura de Oseguera dejando 20 policías y nueve soldados muertos.

El ataque obligó a realizar un descenso de emergencia y se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

El rol de Estados Unidos en la detención

"El Tanque" había sido sancionado en setiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a 'El Mencho' y pertenecía a su círculo cercano.

Dado ese antecedente, en su detención "hubo intercambio de información" con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, añadió el secretario.

El Tesoro estadounidense lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal Pemex y una red de gasolineras utilizadas para comercializar los hidrocarburos robados.

Administrador de la DEA sosteniendo una carpeta con las palabras "América libre de fentanilo" durante la conferencia de prensa sobre la sentencia a 'El Mayo' Zambada. LEONARDO MUNOZ/AFP fotos

El Cártel Jalisco es conocido por sus tácticas violentas y atentados contra autoridades. Se le acusa, entre otras cosas, de la explosión de un coche bomba en el centro del país a finales de agosto y del asesinato de un popular alcalde en noviembre de 2025. El gobierno de Donald Trump lo declaró "organización terrorista extranjera" unos meses antes, en febrero de 2025.

México ha incrementado los operativos contra esta y otras bandas criminales bajo la presión de Trump, quien amenaza con actuar por su cuenta contra los cárteles al afirmar que los delincuentes controlan al país.

EFE y AFP