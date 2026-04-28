Intentando escapar por un desagüe y rodeado por 500 militares: el cinematográfico fin del sucesor del Mencho

Las autoridades mexicanas capturaron a uno de los sucesores de Nemesio "El Mencho" Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe este lunes. Se trata de Audias Flores Silva, capturado en el estado de Nayarit, limítrofe con Jalisco, en un operativo con la participación de cientos de militares.

Es uno de los hombres más cercanos a Oseguera, lo que llevó a que las autoridades locales pidieran en Facebook a la población que se resguardara en sus hogares ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones violentas, como ocurrió cuando atraparon y mataron al Mencho. Ese narcotraficante murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal en la que los secuaces del Mencho quemaron vehículos para bloquear vías en 20 de los 32 estados del país.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 5 millones por Flores Silva. Según el centro de análisis Insight Crime, el líder criminal se perfilaba como uno de los sucesores del Mencho al frente del CJNG.

Apodado "El Jardinero", fue "el brazo derecho" de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad. También fue el encargado de negociar a nombre del Mencho una alianza entre el CJNG y "Los Chapitos", la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

Flores Silva estuvo preso cinco años en Estados Unidos y fue liberado en 2016. Según la información difundida por autoridades mexicanas, controlaba varios laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y el estado vecino de Zacatecas.

Detenido en México El Jardinero, presunto nuevo líder de Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)/EFE

Audias Flores Silva: capturado en un desagüe en Nayarit

La Marina de México planeó y ejecutó la operación de su captura tras 19 meses de seguimiento y luego de "intercambio de información con agencias estadounidenses", informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado. El cabecilla del CJNG "se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad" integrado por unas 30 camionetas y "más de 60 personas" armadas, detalló el texto.

El despliegue se efectuó en la comunidad de El Mirador, con apoyo de cuatro helicópteros y más de 500 militares. La secretaría de Marina destacó que no requirió "un solo disparo".

Audias Flores Silva, uno de los aliados más cercanos de Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del cartel CNJG, junto con soldados de la Armada mexicana en el estado occidental de Nayarit, México, el 27 de abril de 2026. Foto: AFP

Cuando llegaron los elementos de seguridad, los escoltas de Flores se dispersaron "a manera de distracción", pero el capo fue localizado y detenido "cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe", indicaron las autoridades.

Flores Silva es "requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición", dijo en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. A la par fue detenido en Jalisco César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", operador financiero de Flores Silva, informó el secretario. El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones y casas, e invertir en productoras de tequila.

"Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal", apuntó García Harfuch y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes "para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia".

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconoció "la valentía y precisión" de la Marina en el operativo. "Juntos logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones", añadió en un mensaje en X.

La captura se da cuando México y Estados Unidos cruzan reclamos debido a la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tránsito luego de participar en un operativo antidrogas en territorio mexicano, sin contar con los permisos necesarios.

Detenido en México El Jardinero, presunto nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: @OHarfuch/EFE

Estado de Nayarit insta a ciudadanos a no salir de casa tras captura de capo del CJNG

El Gobierno del estado mexicano de Nayarit (oeste del país) llamó este lunes a la ciudadanía a no salir de casa debido a una serie de violentos bloqueos que se han desatado tras la captura de Audias Flores Silva. Además, exhortó a través de un comunicado "a los ciudadanos a mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de rumores y, de manera preventiva, permanecer en sus casas y limitar traslados mientras siguen las acciones de seguridad en la región".

Tras la detención del capo, medios locales reportaron ataques a tiendas, quema de negocios, y bloqueos con vehículos incendiados en distintas zonas de Nayarit, en específico en el municipio de Tecuala, en los límites con el estado de Sinaloa.

Estado de Nayarit insta a ciudadanos a no salir de casa tras captura de capo del CJNG. Foto: Ulises Ruiz Basurto/EFE

Más temprano el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander "N" -por ley se reservan los apellidos-, señalado como "objetivo prioritario" e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito. La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Según medios mexicanos, el criminal aprehendido es Alexander Benavides Flores, alías "R9", quien sería jefe de Los Metros, una facción del debilitado Cártel del Golfo.

Con información de AFP y EFE