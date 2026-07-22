"Es obvio": la hipótesis de Sheinbaum sobre la participación de EE.UU. en la captura de "El Mayo" Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer martes que es “obvio” que hubo participación de agentes estadounidenses en la detención en 2024 del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en una corte en Nueva York.

“Es como obvio (la participación del FBI) ¿Por qué muestran un avión como si fuera en una feria? Como un operativo de ellos, cuando la versión oficial es que ellos no participaron. Es una contradicción”, declaró la mandataria en su conferencia diaria.

Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua el lunes por un juez federal de Nueva York meses después de su declaración de culpabilidad y su arrepentimiento expreso.

Al ser consultada por la sentencia, Sheinbaum respondió que no tiene una “opinión personal”, se mostró escéptica del llamado que hizo el narcotraficante a que acabe la violencia en México y reivindicó la labor de su Ejecutivo en materia de seguridad.

“Viniendo de quien viene es difícil citarlo. Es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde el principio de la atención a las causas de que ningún joven se acerque a la delincuencia”, apuntó. Además, pidió a la Fiscalía General de la República que “revise” si el Estado debe reclamar parte de los 15 millones de dólares que Estados Unidos va a decomisar a Zambada. EFE