Claudia Sheinbaum dice que los homicidios en México se redujeron a la mitad en casi dos años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró hoy martes que los homicidios dolosos del país cayeron a la mitad entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Hace años que México es sacudido por la violencia ligada al crimen organizado. Ya en 2006, el gobierno de ese entonces lanzó un operativo militar contra los cárteles de la droga.

"Entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%", reportó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. "Cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024. Prácticamente la mitad". Esto "representa vidas salvadas, vidas que no se perdieron", celebró.

El país cerró el año 2024 con una tasa de 25,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el organismo oficial de estadísticas Inegi, que reportó una tasa de 11,1 en el primer semestre de 2025.

Integrantes de la Guardia Nacional resguardan la zona donde trasladaron el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en Ciudad de México (México). Foto: Mario Guzmán/EFE

La mandataria afirmó que la caída obedece a su estrategia de seguridad, que explicó, está conformada por un mayor uso de inteligencia y coordinación con las fiscalías estatales, programas sociales para abatir los índices de pobreza, y la guardia nacional, un cuerpo de seguridad conformado por militares.

Expertos no obstante han expresado escepticismo con estos reportes. Argumentan que la caída está también apoyada en la creación de categorías como "Muerte de origen indeterminado", donde se clasifica a muchos de los fallecimientos.

Oficiales de la Guardia Nacional pasan junto a monumento a las víctimas de desaparición forzada en de Culiacán, Sinaloa Foto: AFP

El gobierno reportó además un aumento en las incautaciones de droga y las detenciones, en medio de la presión de la administración de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en particular del letal fentanilo.

Trump ha amagado con intervenir en territorio mexicano con militares para frenar a los cárteles de la droga, una estrategia que Sheinbaum ha rechazado en múltiples ocasiones, al señalar, más bien, que su gobierno apuesta a la colaboración con Estados Unidos.

Con información de AFP