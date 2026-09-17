Cancilleres de Irán y China se reúnen en Pekín poco antes del viaje a Estados Unidos de Xi Jinping

Los ministros de Exteriores chino, Wang Yi, e iraní, Abás Araqchí, se reunieron ayer en Pekín, en un momento de tensión en Medio Oriente por el rechazo de Teherán a negociar con Estados Unidos hasta que no se cumplan sus condiciones y a pocos días de que el presidente chino, Xi Jinping, viaje a Washington.

Araqchí llegó esta misma jornada a la capital china, donde ya estuvo en mayo, aunque su reunión más reciente con Wang fue el pasado fin de semana en Nueva Delhi, donde se los vio conversar en los márgenes de la cumbre de líderes de los BRICS. Los ministros abordaron esta jornada las relaciones bilaterales junto con el desarrollo de “los principales asuntos regionales e internacionales”, informó por su parte el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmaeil Baghaei.

La Cancillería china no divulgó detalles de la reunión, la segunda que tiene lugar en el país asiático desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero pasado y el quinto viaje a China de Araqchí desde 2024.

Es previsible que esta crisis sea uno de los asuntos que aborden Xi y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que celebrarán en Washington dentro de la visita oficial del líder chino prevista para finales de mes.

Buques de carga fondeando cerca del estrecho de Ormuz, frente a los Emiratos Árabes Unidos, en Jor Fakkan. Foto: AFP

El encuentro coincide además con la celebración en Pekín del Foro Xiangshan, principal evento chino de diplomacia militar y en el que un alto representante castrense iraní acusó ayer a EE.UU. e Israel de agravar la crisis de seguridad en Medio Oriente, en una intervención pronunciada justo después de que un príncipe saudí criticara con dureza a Teherán.

El domingo, Araqchí ya había señalado que EE.UU. debe regresar a sus “compromisos estipulados en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington bajo mediación de Pakistán, como condición para que Irán reabr a el estrecho de Ormuz.

Desde el estallido del conflicto, China ha abogado por una solución negociada, ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes, y ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE