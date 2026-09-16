Arabia Saudita y Egipto exigen que se garantice la libertad de navegación en el mar Rojo

Arabia Saudita y Egipto exigieron ayer martes que se garantice la libertad de navegación en el mar Rojo después de que Riad prometiera una respuesta firme a los ataques de los rebeldes de Yemen, que controlan una de las entradas a esta estratégica ruta. Además, Riad prometió responder “con firmeza” a los ataques hutíes.

Tras años de tregua en la guerra civil en Yemen, los rebeldes hutíes aliados de Irán reanudaron en julio los combates contra las fuerzas del gobierno apoyadas por Arabia Saudita.

En una ofensiva relámpago lograron tomar el control de todo el territorio yemenita en el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, lo que puso en jaque a Arabia Saudita que dependía de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo.

Para Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, esta vía era vital desde que Irán impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra contra Estados Unidos en febrero.

Un miembro de las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita. Foto: AFP

Con sus infraestructuras petroleras bajo ataque de los hutíes, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, dirigente de facto del reino, viajó a El Cairo para reunirse con el presidente egipcio Abdel Fatah al Sisi y buscar apoyos diplomáticos.

Los dos dirigentes “enfatizaron en la importancia de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación marítima” a través de los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, informó la presidencia egipcia.

Durante la reunión, Al Sisi reafirmó el apoyo de Egipto a las medidas adoptadas por Riad “para proteger su seguridad y estabilidad”, en un momento en que este cerco puede impactar económicamente a su país, que depende en gran medida de los ingresos del Canal de Suez para obtener divisas. Catar advirtió ayer que el cierre del estrecho de Bab el Mandeb puede tener consecuencias “catastróficas”.

Vehículos militares en llamas que fueron atacados en Al-Jawf, Yemen. Foto: AFP

Crece el conflicto

Los rebeldes hutíes han infligido en los últimos días importantes reveses a las fuerzas gubernamentales yemeníes y también golpearon territorio de Arabia Saudita.

En Yemen, los combates de las últimas semanas dejaron cientos de muertos y cerca de 100.000 desplazados, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Arabia Saudita prometió ayer responder con “firmeza” a los últimos ataques de los hutíes y la Defensa Civil saudí emitió por la mañana varias alertas de riesgo de ataque, una de ellas para la ciudad santa de La Meca, pero sobre todo para los alrededores de Yedá, a orillas del mar Rojo, y de Taif. Posteriormente, las autoridades levantaron la advertencia.

Un ataque de los hutíes en el oeste de Yemen el lunes mató a ocho soldados de las fuerzas gubernamentales, según dos fuentes militares.

La reanudación de la guerra civil en Yemen, un conflicto que empezó en 2014, impactó en los precios de los derivados del petróleo, que ya cotizaban en niveles muy altos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, se acercó a los 110 dólares.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria que muestra la bandera nacional de Irán en la plaza Enghelab de Teherán. Foto: AFP

Distancia con Irán

Arabia Saudita solicitó el aplazamiento de una reunión con Irán, que debía reunir el lunes en Omán a los países del Golfo.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, lo criticó y aseguró que “Irán no interviene en los asuntos yemeníes”. Los hutíes son “actores totalmente independientes que toman sus decisiones en función de sus propios intereses”, afirmó. Esta reunión debía tratar sobre el futuro del estrecho de Ormuz, otro punto de paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán mantiene bloqueado desde hace meses en su guerra con Estados Unidos.

Los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz sin la autorización de Teherán son blanco de ataques.

Los últimos acontecimientos en Yemen “han establecido un nuevo equilibrio de poder en la región, e incluso, a nivel internacional”, destaca el analista político Maziar Khosravi.

“Me parece que Irán (acudía) a esta reunión en una posición de fuerza” frente a una Arabia Saudita debilitada, explicó a la AFP.