China propuso a los países del BRICS apuntalar sus despegues tecnológicos de inteligencia artificial

El presidente chino, Xi Jinping, ofreció ayer domingo el respaldo de China para acelerar el desarrollo tecnológico e industrial de los países que forman parte de los BRICS con especial hincapié en la inteligencia artificial (IA), un área por cuyo dominio Pekín mantiene un reñido pulso con Estados Unidos.

Xi realizó la propuesta durante su intervención en la segunda y última sesión de la cumbre de líderes de los BRICS que se celebró el fin de semana en Nueva Delhi, donde el mandatario chino planteó cinco iniciativas de cooperación que impulsen el crecimiento del llamado Sur Global en los campos de la IA, comercio e inversión, industria digital, manufactura inteligente y desarrollo de talentos, según la agencia oficial Xinhua.

Entre las ofertas del gobernante de la segunda economía del mundo destacan la de ayudar a los países del bloque a poner en marcha modelos abiertos de lenguaje que permitan establecer una zona de IA “abierta e inclusiva” para los BRICS, construir fábricas inteligentes, habilitar una plataforma en la nube para la industria digital de los miembros del bloque y formar jóvenes talentos en innovación y tecnología avanzada.

Según Xi, el 15 Plan Quinquenal aprobado este año no es solo la hoja de ruta del desarrollo de China, sino también “una lista de oportunidades de cooperación para el mundo” con la que el gigante asiático seguirá promoviendo “el desarrollo de alta calidad”, la apertura de alto nivel, la iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda y “creando prosperidad junto a otros países del mundo”.

En esta misma sesión el primer ministro de la India, Narendra Modi, había advertido de que el uso de la tecnología y los minerales críticos como armas geopolíticas pueden fracturar la cohesión del bloque, en plena carrera de desarrollo tecnológico mundial.

Por otro lado y como ya hizo en su discurso en la primera jornada de la cumbre, el líder chino volvió a pedir al bloque y al Sur Global que cierre filas en torno al multilateralismo, la autoridad y el papel de Naciones Unidas y la reforma de las instituciones multilaterales para hacerlas más eficientes, entre ellas la de la Organización Mundial del Comercio (OMC) “en la dirección correcta”, manifestó.

También sostuvo que los BRICS, y sobre todo las mayores economías del grupo, deben mantener estables y sin obstáculos las cadenas de suministro, así como fomentar la integración de los mercados.

“Un mundo sin reglas es como un cruce sin semáforos donde el caos y el desorden serían inevitables”, dijo Xi, quien abogó por que las reglas globales se establezcan con consenso común y se apliquen con igualdad y sin dobles raseros.

China tomará de India el próximo año el testigo de la presidencia de los BRICS, que reúnen a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Este ha sido el primer viaje de Xi a la India en siete años, una visita que incluyó una reunión con Modi y que y supone un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales iniciada en 2024.

"Zona de IA"

China impulsará la creación de una “zona de código abierto para la inteligencia artificial” destinada a los países de los BRICS, anunció el presidente Xi Jinping.

Las empresas chinas de inteligencia artificial desarrollan modelos de IA de código abierto que se encuentran entre los más avanzados del mundo, cuyo código fuente puede ser adaptado por los usuarios, mientras que los desarrolladores estadounidenses han privilegiado enfoques cerrados. La propuesta, que forma parte de la “iniciativa sobre inteligencia artificial de código abierto e inclusiva” impulsada por el mandatario chino, incluye el compromiso de “apoyar la cooperación en el desarrollo y la aplicación de grandes modelos de lenguaje”, según un resumen de su discurso difundido por la cadena estatal CCTV.

La iniciativa también contempla la creación de programas especializados de investigación y formación en inteligencia artificial para los países de los BRICS, con el objetivo de “construir un ecosistema abierto para la IA”, afirmó Xi Jinping.

Xi también pidió la creación de un “marco global de gobernanza de la inteligencia artificial amplio y basado en el consenso”.

Está previsto que el dirigente chino visite este mes Estados Unidos para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump. La gobernanza de la inteligencia artificial debería figurar entre los temas que abordarán, en un contexto de crecientes temores de que el mundo pueda perder el control sobre esta tecnología en rápida evolución.

Crisis energética Régimen cubano se respalda en el apoyo chino El canciller cubano, Bruno Rodríguez, refirmó la voluntad de fortalecer los vínculos de la isla con naciones como Vietnam, Brasil e India, en el marco de la cumbre de los BRICS que se desarrolla en Nueva Delhi. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, que encabeza la delegación de la isla que asiste por segundo año consecutivo en su calidad de país socio a esta cumbre, sostuvo encuentros con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira, y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, así como con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Sobre la reunión con el representante vietnamita, Rodríguez destacó en sus redes sociales que hablaron “sobre las medidas adoptadas” por la isla para “retomar el camino de la recuperación económica”, en referencia a las 176 reformas puestas en marcha en junio para tratar de liberalizar y descentralizar la economía del país caribeño. Por su parte, la cancillería de la isla indicó en un comunicado que conversaron “los desafíos que enfrentan los países del Sur”. Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, y la presión estadounidense para un cambio de régimen. La apuesta del régimen cubano ha sido la energía solar con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla. EFE

Crecimiento inclusivo

Los dirigentes de los países miembros del bloque de los BRICS, que incluye a China, Rusia e India, concluyeron ayer una cumbre de dos días con un llamado a promover la cooperación y el “crecimiento económico mundial inclusivo”.

El anfitrión de la cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a sus socios a la cooperación, ya que los países del bloque “representan a la mitad de la población mundial, el 40% del PIB del planeta y más de una cuarta parte del comercio internacional”.

“La fuerza de los BRICS reside en nuestra diversidad y en nuestra cooperación”, señaló Modi ante los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

El predominio económico de China, que inunda a sus socios de los BRICS con sus exportaciones, genera tensiones entre los miembros del bloque.

La visita de Xi fue elogiada y también fue objeto de protestas por parte de decenas de tibetanos en Nueva Delhi, exiliados al igual que su líder espiritual, el dalái lama, que vive en India desde que huyó de China en 1959.

Evaluación científica Un nueva evaluación científica para la IA El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, propuso ayer domingo en la cumbre de los BRICS crear un mecanismo internacional de evaluación científica independiente para la inteligencia artificial (IA) y exigió que el procesamiento y el valor añadido de los minerales extraídos del suelo africano se realicen en sus países de origen. Durante su intervención en la sesión plenaria del bloque en Nueva Delhi, el mandatario sudafricano advirtió sobre los riesgos de seguridad y ciberataques derivados del rápido avance de la IA. “Nuestra responsabilidad es garantizar que la gobernanza humana avance tan rápidamente como la propia inteligencia artificial”, afirmó Ramaphosa, tras instar a evitar que “la capacidad tecnológica supere nuestra capacidad de entenderla, supervisarla y controlarla”. Para regular este sector, el líder sudafricano planteó que los BRICS promuevan “un mecanismo internacional para la evaluación científica independiente de la IA”, complementado con la notificación obligatoria de incidentes graves, principios de control humano e inversiones en capacidades soberanas de IA para las economías en desarrollo. En el plano económico e industrial, Ramaphosa reivindicó la soberanía sobre los recursos naturales del continente y llamó a diversificar las cadenas globales de suministro. “El procesamiento y el valor añadido a los minerales que se extraen del suelo africano deben realizarse en la fuente”, aseveró. El presidente sudafricano defendió también acelerar el uso de monedas locales en las transacciones comerciales del grupo, fortalecer la conectividad financiera a través del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y reforzar la “soberanía médica” del Sur Global mediante la investigación conjunta de vacunas y diagnóstico, lo que fue respaldado. EFE

Con información de EFE y AFP