Un día después de su histórica cumbre con Donald Trump y Xi Jinping, en la que firmaron una “declaración de paz”, Vladimir Putin lanzó ayer viernes más de 110 misiles contra Ucrania, donde murieron al menos nueve personas. Putin había prometido una respuesta “dolorosa” a los ataques de Ucrania de esta semana contra Rusia y el puente de Crimea.

El ataque dejó al menos siete muertos en Kiev y otros dos en Leópolis, anunciaron las autoridades ucranianas. Asimismo, provocó apagones en varios puntos del país y causó daños en tres puentes de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que es uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 y consideró que “Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática”.

El embajador de la Unión Europea (UE) ante la ONU, Stavros Lambrinidis, condenó estos ataques rusos en Kiev que dañaron las embajadas de Austria, Brasil, los Países Bajos y Suecia. El embajador comunitario explicó que la última ofensiva rusa además violó el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN.

“Los ataques indiscriminados contra infraestructuras civiles en el centro de Kiev constituyen claras violaciones del derecho internacional”, apuntó, tras recordar que hay una clara obligación jurídica entre distinguir objetivos militares y bienes de carácter civil.

Por eso, el embajador urgió a que Rusia ponga fin a “su guerra de agresión” y acepte “un alto el fuego inmediato, total e incondicional”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció una “provocación” rusa.

“Unos misiles rusos han violado el espacio aéreo polaco. Esto se suma a una serie de provocaciones continuas”, indicó por su parte el Ministerio de Exteriores alemán en X, que subrayó: “nos mantenemos firmemente del lado de nuestro vecino y aliado de la OTAN”.

Fondo Europeo de Apoyo a la Paz Europa aprueba nueva ayuda militar El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó ayer 1.000 millones de euros en nueva ayuda militar para Ucrania, a cargo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). La ayuda se destinará a la adquisición de drones, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, municiones, radares y explosivos, que se entregarán antes de finales de 2027 a las Fuerzas Armadas ucranianas. “Ucrania puede contar con que Europa reforzará su posición tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones”, dijo en redes sociales la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas. “No hay ninguna señal de que Rusia quiera la paz; los actos de Moscú hablan por sí solos”, insistió Kallas, asegurando que en solo 24 horas “Rusia ha matado a civiles ucranianos, ha dañado varias embajadas en Kiev y ha violado el espacio aéreo polaco”. La nueva partida forma parte del acuerdo político alcanzado por la UE en septiembre para movilizar un total de 6.600 millones de euros para Ucrania con cargo al FEAP.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, también condenó el incidente, que calificó de “otra violación del espacio aéreo de Polonia y de la OTAN”, y mostró su solidaridad con Polonia y su población.

El presidente francés, Emmanuel Macron, criticó la actitud “irresponsable” de Rusia por los “graves incidentes” que evidencia una nueva “agresividad” contra varios países europeos, que a su parecer solo van a contribuir a aislarle. En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que “al intensificar su guerra de agresión contra Ucrania y continuando igualmente una agenda agresiva en el territorio europeo, Rusia hace una apuesta irresponsable que no puede más que aislarle más y reforzar la determinación y la unidad de los europeos y de todos los que quieren trabajar por la paz y la estabilidad en nuestro continente”.

Esta última oleada de ataques se produjo tras la cumbre trilateral en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump. Tras el encuentro, publicaron una “declaración de paz” conjunta que no hacía alusión alguna a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon potentes explosiones y vieron destellos provocados por los ataques sobre la plaza central de la capital. Muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña.

Ucrania indicó que los ataques dejaron “daños significativos” en la red energética, con cortes en la ciudad de Kiev y un “amplio apagón” en Odesa, a orillas del mar Negro, que está en una situación “crítica”.

Rusia intensificó sus ataques contra Ucrania en los últimos meses. Muchos temen que este sea el invierno más duro desde que empezó la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los bombardeos apuntan contra infraestructuras energéticas. El Ministerio ruso de Defensa anunció ayer que las fuerzas armadas rusas habían efectuado “bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones”.

Trump Es pronto para las garantías de seguridad El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer viernes que es pronto para hablar sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin antes alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y quitó también relevancia al rechazo expresado por Rusia sobre fórmulas que supongan una “cuasiadhesión” de Kiev a la OTAN. “No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos (en la protección de Ucrania), porque así lo deseamos”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca para resumir su gira por Asia, que incluyó la histórica cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el de China, Xi Jinping. Trump respondió de esta manera al ser preguntado por la reacción del viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, a lo dicho el jueves por uno de los enviados especiales estadounidenses para Ucrania, Jared Kushner, que aseguró que Rusia empieza a estar dispuesta a aceptar garantías para Ucrania inspiradas en el artículo 5 de la OTAN. Riabkov afirmó que Moscú sigue considerando “inaceptable” cualquier fórmula que implique una “cuasiadhesión” ucraniana a la Alianza. “Diremos cosas, ellos dirán cosas, y el presidente Putin tiene que hacerlo también”, respondió Trump al ser preguntado sobre si la cuestión de las garantías de seguridad para Ucrania se trataron durante el encuentro bilateral que mantuvo el jueves en la ciudad china de Shenzhen con Putin. Trump insistió en que Putin “quiere que esto se resuelva” y que el principal obstáculo sigue siendo la profunda enemistad entre el presidente ruso y ucraniano Volodímir Zelenski.

Los ataques se produjeron en un momento en que Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin al conflicto.

Putin insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexionado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país. En este sentido, reafirmó el jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un “problema” para Rusia. También se ha negado a que representantes europeos participen en las negociaciones indirectas con Ucrania, mediadas por Estados Unidos. Sin embargo, el jueves afirmó que había invitado a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú para estudiar sus posturas, antes de decidir si pueden o no participar en las negociaciones.

Desde Berlín, donde el jueves se celebró una reunión con sus aliados, Zelenski señaló que sería un “error” que los europeos viajen a Moscú, pero reclamó incluirlos en otras rondas de negociaciones.

Con información de EFE y AFP