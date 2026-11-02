Intoxicación en vuelo de Ushuaia a Ezeiza: atendieron a 12 pasajeros por un cuadro gastrointestinal

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza activó un operativo de contingencia médica luego de que 12 turistas franceses presentaron cuadros de intoxicación estomacal tras su arribo, en la noche del sábado 31 de octubre.

Los afectados viajaban a bordo del vuelo AR1953 de Aerolíneas Argentinas procedente de Ushuaia, luego de haber descendido de un crucero, según explicaron los propios turistas involucrados.

Las autoridades de la aerolínea indicaron a La Nación que la presencia de síntomas gastrointestinales durante el trayecto motivó el aviso previo del comandante del avión a la terminal aérea para solicitar asistencia sanitaria de urgencia.

Los equipos de emergencia sanitaria de la aeroestación asistieron a los pasajeros en el centro de salud de la terminal hasta las 02:00 horas del domingo, momento en que se retiró el último turista afectado.

Señalización de arribos escrita en inglés en medio de un aeropuerto. Foto: Canva.

Además, desde la aerolínea descartaron que el origen del cuadro estuviera vinculado al servicio a bordo, aclarando que se trató de un contingente que compartió alimentos en Ushuaia y que otros integrantes del mismo grupo no llegaron a embarcar por presentar malestar previo en el propio aeropuerto.

Las hipótesis sobre el origen de la intoxicación y el testimonio de los afectados

Fuentes del aeropuerto señalaron que uno de los afectados atribuyó la intoxicación a una hamburguesa en mal estado, consumida a bordo de la embarcación en la que viajaban. No obstante, hasta el momento no se ha podido identificar la denominación del crucero ni la empresa responsable de la navegación.

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, señaló que la gobernación no tuvo participación debido a que las manifestaciones clínicas comenzaron durante la navegación o en el vuelo.

Un avión comercial en pleno vuelo. Foto: Canva.

Además, añadió que la Dirección Nacional de Sanidad de Fronteras no emitió alertas y que los pasajeros evolucionaron favorablemente sin presentar cuadros de gravedad. En la misma línea, la dirección del Hospital Regional de Ushuaia confirmó que no se atendieron casos severos vinculados a esta situación.

Con información de La Nación/GDA.