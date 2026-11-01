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Susto en Buenos Aires: cañón de fogueo se disparó por accidente en plena recreación histórica

El estruendo ocurrió en Marcos Paz mientras explicaban el uso de armamento antiguo. Nadie resultó herido de gravedad y la actividad continuó con total normalidad tras el sobresalto.

El País
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01/11/2026, 10:10
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Una recreación histórica terminó con un momento de tensión en Marcos Paz
Una recreación histórica terminó con un momento de tensión en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires (Argentina).
Foto captura de video de X: @RealTimeRating.

Una recreación histórica terminó con un momento de tensión en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires (Argentina). En el marco de una representación de la batalla de Villamayor, ocurrida en 1856, un cañón de fogueo se disparó mientras los participantes explicaban cómo se desarrollaba el combate.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Paseo del Bicentenario, donde algunas personas con vestimenta de época conmemoraron el 170° aniversario de la batalla de Villamayor.

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Mientras uno de los participantes explicaba el funcionamiento del armamento, el cañón se accionó y lanzó una fuerte descarga de humo y sonido frente a los presentes. El estruendo quedó registrado en un video filmado por alguien del público, según reportó TN Noticias.

La escena ocurrió cuando uno de los recreadores relataba cómo se preparaba el armamento que se usaba en aquella época. A su lado, otro de los participantes manipulaba un cañón real y operativo. “Nuestro teniente de artillería introduce el saquete de pólvora. Se usaba pólvora negra...”, explicaba el narrador cuando el cañón se disparó.

La fuerza de la explosión hizo que al hombre que accionó el mecanismo se le volara el gorro. El humo cubrió el lugar y los espectadores reaccionaron de manera sorpresiva.

A pesar del susto, ninguno de los participantes ni de los espectadores resultó herido de gravedad y la jornada continuó con normalidad.

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