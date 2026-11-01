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El País Información Sindicales

Docentes de Secundaria anuncian paro de 24 horas para el miércoles: advierten por aumento de violencia en liceos

Ades Montevideo expresó preocupación por "el incremento de las situaciones de violencia registradas en centros educativos y sus alrededores".

El País
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01/11/2026, 10:33
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Liceo público en Montevideo.
Liceo público en Montevideo.
Foto: archivo El País.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades) Montevideo realizará un paro de 24 horas el próximo miércoles 4 de noviembre, con ocupación de liceos a confirmar, ante "el incremento de las situaciones de violencia registradas en centros educativos y sus alrededores".

La medida fue anunciada el sábado en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que la comisión directiva del sindicato advirtió sobre hechos que, según señaló, "ponen en riesgo la integridad física y psicológica de estudiantes y trabajadores".

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Ades indicó que, en las últimas semanas, "se incrementaron las situaciones de violencia dentro de los liceos y en sus entornos, incluso con el ingreso de personas ajenas a las comunidades educativas". En ese sentido, señaló que "los núcleos sindicales de los liceos número 2, 9, 11, 24, 26, 41, 43, 52, 65, 69, 70 y 71, además de centros de CeCAP, denunciaron episodios de este tipo".

En el comunicado, el sindicato sostuvo que las instituciones educativas se han convertido en "cajas de resonancia de la violencia estructural y del deterioro de las condiciones de vida", una situación que, afirmó, "también afecta los vínculos sociales".

La organización consideró que "las demandas de los núcleos sindicales en materia de decisiones político-presupuestales contribuirían a generar condiciones más adecuadas para los aprendizajes y permitirían priorizar la educación pública estatal".

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Sindicato apuntó contra el Estado

Además, el sindicato responsabilizó "al Estado y a las autoridades de la educación por el deterioro de las condiciones de trabajo y estudio". Según planteó, "la falta de recursos se traduce en la ausencia de equipos multidisciplinarios, porteros, adscritos y otros referentes institucionales, así como de redes capaces de abordar de forma integral las problemáticas que afectan a estudiantes y sus familias".

Ades también cuestionó la falta de respuestas ante las necesidades planteadas y las dificultades para aplicar los protocolos previstos frente a estas situaciones. En ese contexto, resolvió convocar al paro de 24 horas del miércoles 4 de noviembre, con ocupaciones en liceos que aún deberán confirmarse.

El comunicado concluye con un reclamo "por una educación que garantice el derecho a convivir en espacios libres de violencia y por una sociedad más justa y democrática".

Liceo 43 de Rincón del Cerro.
Liceo 43 de Rincón del Cerro.
Foto: captura Google Maps.
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