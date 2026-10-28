Encontraron el cuerpo de maestra de una escuela rural de Argentina que estaba desaparecida

El cuerpo de Nanci Estela Godoy, la maestra de 52 años que estaba desaparecida desde hacía al menos 19 días en la zona rural del sur de Corrientes, en Argentina, fue encontrado semisumergido en un bañado de una zona de monte a unos 15 kilómetros al este de la Escuela N° 626 del Paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, donde la víctima trabajaba como suplente.

Según confirmaron fuentes judiciales al diario argentino La Nación, la policía habría llegado al lugar donde fue encontrado el cuerpo luego de que uno de los familiares de Rosa Leguizamón —una de los cinco detenidos por este caso— se habría “quebrado” y aportado la referencia geográfica que permitió el hallazgo, en el marco de un operativo de rastrillaje en una zona rural.

La zona es de muy difícil acceso, a la que solo se puede llegar a caballo. Allí no hay señal de celular. Junto al cadáver semisumergido fue encontrado lo que parece ser un bolso que podría ser de Nanci Godoy, que vivía en el acceso sur de la ciudad de Esquina y que debía viajar horas en auto y a caballo para llegar a la pequeña escuela rural en medio de la inmensidad de la estancia El Curupí.

El cuerpo será trasladado a Esquina y será sometido a la correspondiente autopsia. El resultado es clave podrá confirmar o revertir la hipótesis de investigación trazado por los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, para quienes Nanci Godoy fue víctima de un femicidio.

En función del estado en el que se encuentren los restos -estuvieron a la intemperie quizás durante dos semanas-, el análisis forense podría revelar no solo la data y la causa primaria del deceso, sino, también, si la docente fue eventualmente víctima de un abuso sexual.

Los sospechosos de asesinato

Hasta el momento hay cinco detenidos. El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó este lunes la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de la docente. El viernes había hecho lo mismo con Sergio Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, a la que consideró coautora del delito de homicidio simple.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el homicidio de la docente Nanci Godoy en Corrientes. Foto: La Nación

En paralelo, Ernesto Ezequiel Bordón, un peón, está detenido acusado de falso testimonio. Él fue el primero que habló del eventual asesinato de Godoy a manos de dos peones, aunque luego su abogado dijo que había dicho eso cuando era sometido a apremios ilegales por la policía de Corrientes.

En los últimos procedimientos en lugares relevantes del caso se encontraron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza, capataz del establecimiento usado en la explotación agropecuaria y como coto de caza, aspecto, este último, que podría empezar a cobrar relevancia en la investigación, según fuentes consultadas por La Nación.

La tapera de Ireneo Zarza dentro de la estancia El Curupy, donde habría sido asesinada la docente Nanci Estela Godoy. Foto: La Nación

En esa tapera, situada a unos 150 metros de la escuela donde Godoy prestaba tareas para un pequeño grupo de alumnos, hijos de los peones de la estancia El Curupí, también se encontró un bozal.

Godoy se comunicó por última vez con su familia el 7 de octubre: envió un mensaje de WhatsApp desde la escuela enclavada en la estancia de 12.000 hectáreas. Debía regresar a su casa en el acceso sur de la ciudad de Esquina el viernes 9, pero no lo hizo. Como el mal tiempo reinaba en la zona, y las lluvias solían hacer imposible el trayecto desde la escuela hasta el casco principal de El Curupí, era común que la docente se quedara en la escuela; ese fin de semana, además, fue largo por el feriado del 12 de octubre.

Pero al iniciar la semana sin noticias, y tras algunas averiguaciones realizadas por la propietaria de la estancia, Sebastián, el hijo de Nanci, radicó la denuncia el jueves 15.

La maestra denunció al director de la escuela

Godoy había denunciado al director titular de la escuela rural porque, según sostuvo, había asistido al establecimiento apenas tres veces en dos años y cobraba su sueldo pese a no concurrir a trabajar. También presentó una nota contra la supervisora escolar de la zona por no haber controlado al responsable del colegio.

La escuela N° 626 cumple la misión de educar a los hijos de las familias de los trabajadores rurales de la zona. “Era una escuela fantasma, con alumnos fantasmas”, describió Nanci, en uno de los siete mensajes de audio que le mandó a Erika, otra maestra. Estos mensajes forman parte del expediente que se instruye en la fiscalía de Esquina.

“El daño que le hizo el otro director a esos pobres gurises no tiene nombre. Si tenés un cargo y cobrás, tenés que ir a trabajar. No te digo que puede haber pasado que un mes no pudiste llegar, porque la escuela está muy lejos. Hasta un mes sin poder llegar es entendible porque se llena de agua. En mi caso, para poder llegar, tuve que pasar por la estancia de [Lourdes] Bincle, de ahí, dos horas y media a caballo, pasando por arroyos y lagunas”, explicó Nanci en uno de los mensajes.

Nanci Godoy, docente de una escuela rural de Esquina, Corrientes, Argentina, desaparecida desde el 9 de octubre. Foto: La Nación

La docente también había grabado un video para documentar el estado de abandono del colegio, donde, según mostró, había baños tapados, faltaba agua y el material didáctico estaba inutilizado. Debido a que todavía no fue imputado en el expediente, las identidades del director de la escuela denunciado por Nanci y de la supervisora se mantienen en reserva.

Según describieron Sebastián, José y Adán, los hijos de Nanci, su madre había asumido el cargo de vicedirectora dos meses y medio antes de su desaparición. Se trataba de un cargo interino porque el director titular estaba de licencia.

Según la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, Godoy fue asesinada y del plan criminal participaron cuatro personas. No se descarta que haya sido víctima de un ataque sexual. Al quinto imputado, le adjudicaron haber declarado falsamente para desviar la investigación.

La Nación/GDA