La familia de Graciela Mayer, la mujer argentina que se ahogó el pasado miércoles por la tarde en Punta del este, agradeció "las muestras de cariño" que han recibido en los últimos días tras conocerse la noticia del fallecimiento de la mujer.

Además, adelantaron que por ahora no tienen fecha para el velatorio porque deben hacer los trámites necesarios para la repatriación de sus restos. El texto fue compartido por una hermana de la víctima, identificada como @zule_mayer, en la red social Instagram. "Todo es dolor. Descansá en paz", escribió la mujer junto al comunicado, en el que los parientes confirmaron el fallecimiento y detallaron los motivos por los cuales todavía no pueden despedirla en su lugar de origen.

Procedimientos burocráticos para trasladar el cuerpo

"Ante las numerosas consultas recibidas, la familia de Graciela Mayer quiere informar que lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente ocurrido en la República Oriental del Uruguay", señalaron.

Sobre la situación administrativa en Uruguay, en el comunicado precisaron: "Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”. Por ese motivo, aclararon que "todavía no es posible confirmar la fecha y el horario del velatorio, que se llevará a cabo en la ciudad de Viale, una vez que se concrete su traslado".

Comunicado de la familia de Graciela Mayer, mujer argentina que falleció en Punta del Este. Foto: @zule_mayer en Instagram.

“La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil. Se informará oportunamente cualquier novedad. Muchas gracias por su comprensión y respeto”, concluyeron.

Mayer estaba de vacaciones en Punta del Este junto a su pareja

Mayer se encontraba de vacaciones en la costa uruguaya junto a su pareja, quien también se había metido al agua con la víctima. El hombre logró salir por sus propios medios, se encontraba en buen estado y no requirió reanimación. La mujer, sin embargo, tuvo que ser rescatada por un grupo de bañistas.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó que la pareja había viajado hacía una semana y que tenía previsto regresar a Entre Ríos este jueves. Además, explicó que ambos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola.

Graciela Mayer se ahogó mientras nadaba en una playa de Punta del Este. Instagram: @gracielamayer.

“Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató al medio argentino Elonce y agregó: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”. Su pareja tuvo que ser trasladada en estado de shock a un sanatorio de la zona, añadió.

“Somos una familia laburadora”, dijo Fabián. Los dos hermanos eran propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico. Otro de los emprendimientos de la víctima era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”. A través de las redes sociales, uno de estos establecimientos de la localidad de Viale confirmó la muerte y despidió a la mujer.

Graciela Mayer se ahogó mientras nadaba en una playa de Punta del Este. Instagram: @gracielamayer.

“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se debe realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, indicaron desde Victorino Bar & Lounge en el comunicado.

Y expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

Con información de La Nación/GDA