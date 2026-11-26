Las autoridades identificaron a la mujer de 36 años que murió ahogada este miércoles por la tarde en Punta del Este, en la playa Chihuahua. Graciela Mayer, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, no logró recuperarse pese a las maniobras de reanimación que le practicaron las autoridades y el personal médico tras rescatarla del agua.

Mayer se encontraba de vacaciones en la costa uruguaya junto a su pareja, quien también se había metido al agua con la víctima. El hombre logró salir por sus propios medios, se encontraba en buen estado y no requirió reanimación. La mujer, sin embargo, tuvo que ser rescatada por un grupo de bañistas.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, confirmó que la pareja había viajado hacía una semana y que tenía previsto regresar a Entre Ríos este jueves. Además, explicó que ambos ingresaron al mar y fueron sorprendidos por una ola.

“Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”, relató al medio Elonce y agregó: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”. Su pareja tuvo que ser trasladada en estado de shock a un sanatorio de la zona, añadió.

Graciela Mayer se ahogó mientras nadaba en una playa de Punta del Este. Instagram: @gracielamayer.

“Somos una familia laburadora”, dijo Fabián. Los dos hermanos eran propietarios de tres comercios vinculados al rubro gastronómico. Otro de los emprendimientos de la víctima era un salón de fiestas en su ciudad natal llamado “Atenas”. A través de las redes sociales, uno de estos establecimientos de la localidad de Viale confirmó la muerte y despidió a la mujer.

“Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se debe realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, indicaron desde Victorino Bar & Lounge en el comunicado.

Y expresaron: “La familia agradece profundamente las muestras de cariño, el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”.

El accidente en Chihuahua

Una mujer murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua de Punta del Este, en el departamento de Maldonado . Se encontraba junto a otro hombre en el agua y ambos lograron ser retirados por bañistas de la zona, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de la Armada Nacional que le realizó maniobras de reanimación.

Según informó la Armada en un comunicado, sobre las 13:30 personal de la Prefectura del Puerto de Punta del Este recibió un aviso del 911 que alertaba sobre la presencia de dos personas con dificultades en el agua.

Posteriormente, la Prefectura desplegó personal en la zona mediante vehículos y una lancha de patrulla. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que tanto el hombre como la mujer ya habían sido retirados del agua por personas que se encontraban en la playa.

Graciela Mayer se ahogó mientras nadaba en una playa de Punta del Este. Instagram: @gracielamayer.

Asistencia con RCP y confirmación del fallecimiento

El hombre se encontraba en buen estado. Por su parte, la mujer se encontraba inconsciente y estaba siendo asistida por personas de la zona. El personal de la Armada le realizó a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que llegara una emergencia médica, que asumió la asistencia. Sobre las 14:35 horas, un médico constató el fallecimiento de la mujer.

Por su parte, la Fiscalía de turno ordenó que se tomen de declaraciones a los testigos y que intervenga un médico forense para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.

La Nación/GDA