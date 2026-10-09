Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina: por qué se celebra en octubre

En Argentina, el Día de la Madre se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026. La jornada busca que las familias de todo el país se reúnan para homenajear a sus figuras maternas.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, donde esta festividad suele llevarse a cabo durante el mes de mayo, la tradición argentina no tiene un día fijo en su calendario, sino que está fijada formalmente para el tercer domingo de octubre.

La elección del décimo mes del año para esta celebración se encuentra relacionada con un antecedente histórico de carácter religioso que se transformó con el paso de las décadas.

Madre, abuela e hija abrazadas sostienen un ramo de flores. Foto: Canva.

Con el tiempo, la costumbre adoptó un carácter civil y familiar, consolidándose como una de las fechas comerciales y afectivas más importantes del calendario anual.

Por qué el Día de la Madre en Argentina se celebra en el mes de octubre

La razón por la cual el Día de la Madre en Argentina se festeja en el mes de octubre se remonta al año 1931, cuando el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como la festividad de la Divina Maternidad de María. Esa proclamación recordaba la declaración de María como Madre de Cristo durante el histórico Concilio de Éfeso, realizado en el año 431.

Tras esto, en Argentina se adoptó esa referencia religiosa para homenajear a todas las madres, ubicando inicialmente el festejo en el domingo más cercano a esa jornada.

Antecedentes históricos señalan que, en sus comienzos, la celebración solía realizarse el domingo previo o posterior a la festividad católica con el objetivo de facilitar la reunión de las familias.

Cruz cristiana fotografiada en contraste con el sol. Foto: Canva.

Sin embargo, con el paso de los años la festividad dejó de lado su sentido estrictamente religioso y la costumbre terminó fijándose de manera definitiva el tercer domingo de octubre, modalidad que se mantiene vigente hasta la actualidad.

No obstante, esta nueva fecha no representa un feriado nacional, sino que simplemente permanece como una jornada familiar y comercial dentro del calendario argentino.