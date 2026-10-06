Quién es Sebastián Favre, el exejecutivo investigado por disparar a carpinchos en Argentina

Con un pijama de cuadros, un arma en la mano y varios carpinchos delante suyo, un vecino de la localidad de Nordelta, en Buenos Aires, salió a su jardín y comenzó a disparar contra los animales. La escena, registrada por distintos residentes desde sus casas, derivó en una investigación judicial, allanamientos y una causa por presunto maltrato animal.

El hombre identificado por los vecinos y por la investigación es Sebastián Favre, de 49 años, residente del barrio Los Alisos. Su nombre comenzó a circular públicamente después de que los videos del episodio ocurrido el 17 de septiembre fueran incorporados a la causa judicial abierta tras las denuncias presentadas por habitantes del barrio y por la Asociación Vecinal Nordelta.

🚨 Violencia extrema en Nordelta: denuncian a un vecino que fue filmado disparándole a un carpincho. Desde la Asociación Civil "La Voz de los Carpinchos" advierten sobre una escalada de maltrato animal. 📺 En Buen Día Nación https://t.co/Ca4knLi4KU — LN+ (@lanacionmas) October 5, 2026

Según pudo reconstruir La Nación, Favre desarrolló gran parte de su carrera profesional en la industria aerocomercial. Durante años trabajó en Aerolíneas Argentinas y su nombre adquirió notoriedad pública en 2022, cuando fue desvinculado de la compañía y brindó entrevistas en las que cuestionó su salida de la empresa.

Actualmente, además de mantener actividad vinculada al mundo aeronáutico, figura como presidente y director ejecutivo de un centro de vuelo con sede en la provincia de Buenos Aires.

La filmación que desató la causa judicial en Los Alisos

El caso que hoy lo involucra comenzó a tomar estado público cuando vecinos de Los Alisos difundieron filmaciones en las que se observa a un hombre caminando por el borde de una pileta mientras apunta en dirección a un grupo de carpinchos que se encontraba dentro de su propiedad. Las imágenes circularon inicialmente dentro del barrio y luego fueron aportadas como evidencia a la investigación.

Nacimiento de carpinchos en Estación de Cría del Cerro Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Maldonado.

La polémica se desarrolla en un contexto sensible para Nordelta. La convivencia con los carpinchos se convirtió desde hace años en uno de los temas más discutidos dentro del complejo urbanístico. Mientras algunos vecinos impulsan medidas para proteger a la especie y facilitar su convivencia con los habitantes de los barrios privados, otros consideran que el crecimiento de la población de estos animales genera problemas de seguridad vial, daños a jardines y conflictos cotidianos.

Según testimonios incorporados a la causa, no sería la primera vez que Favre protagoniza episodios vinculados con disparos para ahuyentar carpinchos. Varios vecinos también afirmaron haber recibido amenazas para evitar que declararan o aportaran información sobre lo ocurrido.

Pistola incautada a Favre. Foto: captura de video de La Nación/GDA.

Allanamiento, secuestro de evidencia y sanción de $4,5 millones

En las últimas horas, la Policía bonaerense realizó allanamientos en el lote 90 de Los Alisos. Durante el procedimiento fue secuestrada un arma de aire comprimido y también prendas de vestir que, según los investigadores, coincidirían con las observadas en los videos. Favre fue notificado formalmente de la causa por presunto maltrato animal. Además, el hombre recibió una sanción económica interna de $4,5 millones impuesta por el Tribunal de Disciplina deLos Alisos.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la hipótesis bajo análisis es que los disparos habrían sido realizados para ahuyentar a los animales que ingresaban al jardín de la vivienda. Los investigadores intentan determinar ahora si el arma secuestrada es la misma que aparece en las grabaciones y si existieron otros episodios similares.

La causa fue encuadrada inicialmente dentro de una ley argentina de protección animal. Sin perjuicio de ello, la Justicia también analiza otras posibles infracciones vinculadas con la utilización del arma y las denuncias por amenazas formuladas por residentes de la zona.

Carpincho. Foto: Archivo El País.

Por José María Costa para La Nación/GDA.