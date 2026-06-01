Conmoción en Argentina tras caso Agostina Vega: novio de su madre es el principal sospechoso

El asesinato de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, generó una fuerte conmoción en Argentina. La menor había desaparecido el sábado 23 de mayo en Córdoba y su cuerpo fue encontrado una semana después en un descampado aledaño al barrio Ampliación Ferreyra.

Este domingo se llevó a cabo la autopsia y los estudios forenses complementarios, cuyos resultados llevarán varios días y podrán arrojar datos esclarecedores sobre la causa.

Según reconstruyó la investigación, la joven salió de su casa, ubicada en la zona de General Mosconi, alrededor de las 22:30 y tomó un remís rumbo al barrio Cofico.

Marchas en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega. Foto: La Nación/GDA.

Con el avance de las pericias se determinó que la menor pidió ir hasta la intersección de las calles Juan del Campillo y Fragueiro. Allí la esperaba Claudio Barrelier, quien hasta el momento es el único detenido en la causa. Según el chofer, el hombre de 33 años pagó el viaje y se fue con la adolescente. Desde ese momento, no volvió a ser vista.

De acuerdo con el relato de Melisa Heredia, la madre de Agostina, horas antes de su desaparición, la adolescente estaba jugando con su hermano de siete años cuando ambos fueron a buscar unas empanadas al local de su abuelo, ubicado a pocos metros de la vivienda familiar.

"Cuando volvió su hermano le pregunté si Agostina estaba en el negocio de su abuelo y me respondió: ‘No, ma, la Agos no está’", relató la mujer. Al advertir su ausencia, intentó comunicarse con ella por teléfono cerca de las 22:30. "Sonó cuatro veces y después nunca más", detalló.

Corte de calle en barrio Mosconi, frente a la casa de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/La Nación.

Intensa búsqueda en Córdoba

La desaparición de Agostina generó una fuerte conmoción en Córdoba y dio lugar a una intensa búsqueda. Durante los primeros días circularon distintas versiones sobre los movimientos de la adolescente. Entre las pruebas analizadas por los investigadores aparecieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban cómo la joven ingresó a la vivienda de Barrelier la noche de la desaparición.

Cortes de calle en el barrio Mosconi tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: Sebastián Salguero/El País.

Inicialmente, el abogado defensor del acusado sostuvo que la persona que aparecía en las grabaciones era la hija de 11 años de su cliente. Sin embargo, posteriormente, se confirmó que quien ingresó al domicilio era Agostina.

Testimonio del remisero fue clave para aclarar el caso

Uno de los testimonios clave fue el de Ariel, el remisero que trasladó a Agostina la noche de su desaparición. El conductor contó que le llamó la atención que una adolescente viajara sola hacia esa zona de la ciudad. "Le pregunté cuántos años tenía y me dijo que tenía 14", relató ante la prensa.

Luego, dijo que la niña le comentó que era la nieta de Miguel. "Él tiene una fábrica de empanadas frente a donde estamos nosotros. Ahí me dio más confianza y le pregunté por qué iba ahí [a la dirección indicada]. Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá y que le iban a hacer una sorpresa a su mamá", detalló.

Sostuvo que no le pareció "nada extraño" hasta que llegaron al lugar: "Cuando ella lo ve, me dice ‘Ahí te viene a pagar ese chico’. Yo lo veo con campera negra. Él se acerca y me pregunta cuánto es. Cuando le digo $11.300, me dijo que no llegaba, que tenía $9.500. Me pareció sospechoso que no me mirara a la cara. Se puso de costado y se apoyó entre la puerta delantera y trasera del auto con el hombro derecho. Yo lo miré a la cara a él, pero estaba encapuchado. Me dio un dólar porque no llegaba".

Fue en el entretiempo del partido de Belgrano y River que Ariel se enteró de que Agostina había desaparecido. "Estaba con el celular, vi la foto de la nena y me di cuenta de que es la que llevé yo la noche anterior. Busqué por las redes sociales, logré comunicarme con la madre y le dejé mi número", agregó.

La Nación/GDA