Antártida: un iceberg a la deriva se llevó siete contenedores de una base y provocó un derrame de combustible

En la Antártida, a más de cien metros de la estación alemana Naumayer III se colocaron siete contenedores a la espera de un barco que los retirara. Sin embargo, una fuerte tormenta a principios de enero de 2026, que generó vientos de hasta 130 km/h provocando serios daños en la región, provocó que se fracturara la plataforma de hielo y que el bloque resultante quedara a la deriva con los materiales de la base europea.

Este curioso hecho generó como consecuencia que la enorme masa de hielo, ahora a la deriva sobre el mar de Weddell, se llevará 9.500 litros de diésel ártico, un generador de combustible y otros cinco containers con envíos no peligrosos.

Un rescate de alto riesgo y la amenaza de contaminación marina

Según informó Marca, la estructura helada fue encontrada por un rompehielos alemán a 140 kilómetros de la estación europea. A pesar de haber localizados los contenedores en cuestión, las condiciones estructurales del iceberg hacían que rescatar el material involucrado fuera una actividad de sumo riesgo.

Dentro del cargamento transportado por el iceberg, los alemanes tan solo pudieron recuperar una tonelada de material, incluyendo 580 litros de diésel.

Grupo de turistas con abrigos por una playa en la Antártida. Foto: Canva.

Semanas más tarde, el 22 de febrero, una imagen satelital mostró grandes fracturas en la placa de hielo que llevaron a pensar que probablemente los contenedores se encontraban bajo el mar.

Especialistas coinciden en que casos como el de la base alemana son un ejemplo de los riesgos asociados a la vida en esos lugares, así como de los problemas que existen a la hora de retirar residuos sin generar un notorio daño en el medioambiente.

En ese contexto, una de las principales preocupaciones tras el rescate parcial es que más de 8.900 litros de diésel podrían haber terminado en el fondo del mar. En caso de fuga, el combustible no solo podría afectar a los animales a corto plazo, sino que, según indica Marca, las bajas temperaturas registradas en esa zona harían que se degradara mucho más lentamente, lo que prolongará su impacto.