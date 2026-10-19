Quién era Patricio Sánchez Molinari, el párroco que murió tras caerle una enorme cruz durante una misa en vivo

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció el pasado sábado 17 de octubre de 2026, después de que una enorme cruz de madera cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador. El accidente quedó registrado durante una transmisión en vivo y se difundió en redes sociales.

Sánchez Molinari era párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sur de Guayaquil. Allí desarrollaba sus funciones sacerdotales y presidía las celebraciones religiosas de la comunidad. Su muerte fue confirmado mediante un comunicado de la Arquidiócesis de Guayaquil, que lo identificó como integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y responsable de la parroquia perteneciente a la Vicaría Centro.

¿Quién era el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote católico perteneciente a los redentoristas, una congregación religiosa dedicada principalmente a la evangelización, las misiones y el acompañamiento espiritual de las comunidades.

El religioso ejercía como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Su responsabilidad incluía la atención pastoral de la parroquia y la celebración de los servicios religiosos.

Funeral del párroco Patricio Sánchez Molinari, quien falleció en la iglesia del Perpetuo Socorro Foto: Instagram/Arquidiócesis de Guayaquil

Su nombre aparecía acompañado de las siglas CSsR, que identifican a los integrantes de la Congregación del Santísimo Redentor. Esta comunidad fue fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio y tiene como parte de su misión la predicación del Evangelio, especialmente entre las poblaciones más vulnerables.

Según Scala News, medio vinculado a los redentoristas, los miembros de esta congregación participan en misiones parroquiales, retiros espirituales y actividades de formación religiosa relacionadas con la teología moral.

La congregación también mantiene una relación histórica con la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, advocación de la Virgen María que da nombre a la parroquia donde Sánchez Molinari ejercía su ministerio.

¿Cómo murió el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari durante una misa?

El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026, mientras el sacerdote presidía una celebración eucarística.

Una gran cruz de madera instalada detrás del altar principal se desprendió y cayó sobre el religioso durante la ceremonia.

El momento quedó registrado en la transmisión en directo que realizaba la parroquia a través de sus plataformas digitales.

Las imágenes muestran cómo la estructura se desploma sobre el sacerdote mientras se encontraba frente al altar.

Los asistentes reaccionaron e intentaron auxiliarlo inmediatamente después del impacto. Sin embargo, el accidente provocó su muerte en el lugar.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES

Tras conocerse el fallecimiento, la Arquidiócesis de Guayaquil publicó una comunicación oficial fechada el 17 de octubre de 2026, acompañada de una fotografía del sacerdote y del escudo del cardenal arzobispo de la ciudad.

En el documento, la autoridad eclesiástica confirmó la identidad del religioso y recordó su responsabilidad pastoral en la iglesia Perpetuo Socorro.

La institución también manifestó su acompañamiento a las personas cercanas al sacerdote y a la comunidad religiosa a la que pertenecía. Este domingo por la noche se celebró una misa en su honor.

Patricio Alfredo Sánchez Molinari Foto: Instagram

El Tiempo/GDA