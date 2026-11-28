Maroš Šefčovič *

Durante más de un cuarto de siglo, el acuerdo entre la UE y el Mercosur fue sinónimo de “casi”. Casi se cerraba, casi se firmaba, casi llegaba. Hoy ya no hay casi. El Acuerdo Interino de Comercio está en vigor desde el 1 de mayo y ya mueve mercaderías, inversiones y personas entre dos regiones que suman más de 700 millones de habitantes.

Y lo hicimos a contracorriente. Mientras buena parte del mundo levanta aranceles y se repliega, europeos y sudamericanos elegimos lo contrario: abrir mercados, fijar reglas claras y apostar unos por otros. No es ingenuidad, es estrategia. En tiempos de incertidumbre, un socio confiable vale más que nunca.

El acuerdo ya funciona, y no solo en los titulares. Las misiones comerciales y los encuentros de negocios se multiplican a ambos lados del Atlántico, y empresas europeas y uruguayas ya exploran socios y proyectos conjuntos. Esto queda respaldado por las cifras: durante los cinco meses de los que disponemos de datos, nuestro comercio bilateral con el Mercosur aumentó un 18% en comparación con el año anterior. En términos de valor, las exportaciones de la UE crecieron un 8,5%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia la UE aumentaron un 27% respecto al mismo periodo del año pasado. Ambas partes confían en que esta dinámica positiva continúe.

Diciembre será un mes clave, y Uruguay, que ejerce la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, estará en el centro. El 2 de diciembre, Punta del Este acogerá el primer Foro Empresarial Mercosur-UE de la historia, que espera reunir a unos 700 empresarios, inversores y representantes de distintos sectores. No vendrán a escuchar discursos: vendrán a buscar socios, comparar mercados y cerrar contactos. Al día siguiente, en Montevideo, participaré en la primera reunión del Consejo de Comercio del Acuerdo y, el 4 de diciembre, asistiré como invitado especial a la Cumbre de Presidentes del Mercosur. No serán ceremonias. Son los espacios donde se detectan los obstáculos y se destraban antes de que frenen a una empresa.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firma documento junto al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic. Foto: AFP

Porque el éxito del acuerdo no se medirá en reuniones, sino en más comercio, más inversión y oportunidades reales para empresas de todos los tamaños. Y aquí las pequeñas y medianas empresas son la prueba de fuego. Son el motor del empleo a ambos lados del Atlántico, pero también las que más sufren los trámites, los costos de entrada y la falta de información. Una multinacional sabe cómo sacarle partido a un acuerdo comercial; una pyme de Salto o de Rivera muchas veces ni siquiera sabe qué puede ganar con él. Si el acuerdo solo beneficia a los grandes, no habrá cumplido su promesa.

Para Uruguay, un país que hizo de la apertura al mundo una política de Estado, el acuerdo encaja como un guante. Un frigorífico o una arrocera que gana acceso a un mercado de 450 millones de consumidores. Una bodega que lleva su Tannat a nuevas mesas europeas. Una empresa de software de Montevideo que vende servicios en Madrid o en Varsovia. Un proyecto de energías limpias que atrae capital europeo de largo plazo. Agroindustria, manufactura, energía, tecnologías limpias, economía digital y servicios: el potencial es amplio. Y para las empresas europeas, Uruguay ofrece algo cada vez más escaso: estabilidad, previsibilidad y una puerta de entrada a toda la región.

Ahora viene la parte menos vistosa, pero igual de decisiva. Un acuerdo que nadie usa es solo papel. Necesitamos que las empresas

conozcan las nuevas reglas, que los trámites sean claros y ágiles, y que quien quiera exportar o invertir encuentre el camino despejado. Sobre todo, necesitamos subir a bordo a las pymes: información sencilla y en lenguaje claro, acompañamiento para dar el primer paso y redes que las conecten con compradores y socios del otro lado del océano. Necesitamos, además, un diálogo permanente con los sectores productivos y la sociedad civil, para escuchar sus inquietudes y resolver a tiempo los problemas que surjan en la aplicación.

Es una responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas e instituciones. Hay que dar a conocer las oportunidades, facilitar su uso y contar las historias de quienes ya las están aprovechando, porque nada convence más que un ejemplo cercano.

La entrada en vigor fue el final de una larga negociación. También es el comienzo de algo más ambicioso: demostrar, con resultados, que la apertura funciona. La cita de Punta del Este es la primera gran oportunidad para hacerlo. En un mundo cada vez más fragmentado, la respuesta de europeos y sudamericanos es clara: más comercio, más cooperación y menos declaraciones. Los hechos ya empezaron a hablar. (*) Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica