Voluntariado en Uruguay ofrece alojamiento por cinco horas diarias de trabajo: desayunos e internet gratis
El proyecto ubicado en Soca necesita voluntarios para crear un santuario en más de 10 hectáreas de bosque nativo. La oferta incluye habitación, cocina, espacios para teletrabajo y tours gratis.
Un programa en Uruguay busca voluntarios a cambio de alojamiento gratis, además de otros servicios, en la localidad de Soca, Canelones. Se trata de un proyecto de conservación de un bosque nativo que requiere cinco horas diarias de trabajo en un régimen que ofrece un día de descanso por semana.
La convocatoria se realizó a través de la página web Worldpackers, donde se detalla que la experiencia de crear un santuario en más de 10 hectáreas de bosque combina arquitectura ecológica, cuidado de animales, agricultura orgánica y el arte de la naturaleza.
La iniciativa cuenta con varios beneficios para los voluntarios y tiene disponibilidad para postularse durante los últimos meses de 2026, así como enero y febrero de 2027.
Programa ofrece alojamiento a cargo de cinco horas de trabajo por día
Las personas interesadas en ayudar en el proyecto sostenible tendrán que desempeñarse en tareas como jardinería, limpieza, cuidado de mascotas, y realizar labores de pintura y decoración.
El lugar cuenta con perros, gatos, gallinas y caballos, por lo que parte de las actividades se centran en alimentar a los animales. También hay una pequeña huerta orgánica en el predio, y los anfitriones esperan que los huéspedes la cuiden, además de podar plantas y árboles y cortar pasto.
A cambio de trabajar cinco horas al día realizando estas tareas, los voluntarios tendrán la estadía gratis en una habitación compartida y otros beneficios:
- Tienda de campaña en el campamento
- Desayuno gratuito todos los días de la estadía
- Uso gratuito de las instalaciones de lavandería
- Tours y paseos por la ciudad sin costo
- Uso libre de bicicletas
- Acceso gratuito a terapias holísticas
- Participación gratuita en cursos de permacultura
- Acceso libre a la cocina para preparar comidas
- Obtener un certificado de finalización de la experiencia
- Conexión rápida para trabajar de forma remota con internet de alta velocidad
- Área exclusiva para trabajar de forma remota
Al momento del ingreso, cada voluntario deberá realizar un pago único de US$ 100 para gastos de calefacción, gas, internet, electricidad, agua y otras comodidades.
Por otro lado, la publicación detalla que no costea los vuelos, seguro de viaje, transporte interno o visas de los huéspedes.
Requisitos para realizar el voluntariado en Uruguay
El programa admite voluntarios solos, parejas o dúos de entre 18 y 80 años, y espera que las personas tengan un nivel intermedio de inglés o español. Se aceptan personas con animales y motorhome.
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