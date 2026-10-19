Voluntariado en Uruguay ofrece alojamiento por cinco horas diarias de trabajo: desayunos e internet gratis

Un programa en Uruguay busca voluntarios a cambio de alojamiento gratis, además de otros servicios, en la localidad de Soca, Canelones. Se trata de un proyecto de conservación de un bosque nativo que requiere cinco horas diarias de trabajo en un régimen que ofrece un día de descanso por semana.

La convocatoria se realizó a través de la página web Worldpackers, donde se detalla que la experiencia de crear un santuario en más de 10 hectáreas de bosque combina arquitectura ecológica, cuidado de animales, agricultura orgánica y el arte de la naturaleza.

La iniciativa cuenta con varios beneficios para los voluntarios y tiene disponibilidad para postularse durante los últimos meses de 2026, así como enero y febrero de 2027.

Programa ofrece alojamiento a cargo de cinco horas de trabajo por día

Las personas interesadas en ayudar en el proyecto sostenible tendrán que desempeñarse en tareas como jardinería, limpieza, cuidado de mascotas, y realizar labores de pintura y decoración.

El lugar cuenta con perros, gatos, gallinas y caballos, por lo que parte de las actividades se centran en alimentar a los animales. También hay una pequeña huerta orgánica en el predio, y los anfitriones esperan que los huéspedes la cuiden, además de podar plantas y árboles y cortar pasto.

A cambio de trabajar cinco horas al día realizando estas tareas, los voluntarios tendrán la estadía gratis en una habitación compartida y otros beneficios:



Tienda de campaña en el campamento

Desayuno gratuito todos los días de la estadía

Uso gratuito de las instalaciones de lavandería

Tours y paseos por la ciudad sin costo

Uso libre de bicicletas

Acceso gratuito a terapias holísticas

Participación gratuita en cursos de permacultura

Acceso libre a la cocina para preparar comidas

Obtener un certificado de finalización de la experiencia

Conexión rápida para trabajar de forma remota con internet de alta velocidad

Área exclusiva para trabajar de forma remota

Bosque nativo de proyecto sustentable en Soca que busca voluntarios. Foto: World Packers.

Al momento del ingreso, cada voluntario deberá realizar un pago único de US$ 100 para gastos de calefacción, gas, internet, electricidad, agua y otras comodidades.

Por otro lado, la publicación detalla que no costea los vuelos, seguro de viaje, transporte interno o visas de los huéspedes.

Requisitos para realizar el voluntariado en Uruguay

El programa admite voluntarios solos, parejas o dúos de entre 18 y 80 años, y espera que las personas tengan un nivel intermedio de inglés o español. Se aceptan personas con animales y motorhome.