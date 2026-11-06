¿Por qué repican las campanas de las iglesias hoy 6 de noviembre en Uruguay?

Durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, luego de las 16:30, los uruguayos se vieron sorprendidos por el repiqueteo de campanas durante unos minutos. El fenómeno, que llamó la atención de muchos, responde a una medida que tomó la Iglesia Católica del Uruguay por la visita del papa León XIV a Uruguay.

"Al llegar el Santo Padre a Uruguay, todas las parroquias y capillas del Uruguay harán sonar sus campanas durante cinco minutos. Invitamos a todos los fieles a rezar un Ave María, desde donde se encuentren, por los frutos de este viaje apostólico", señaló la organización religiosa en redes sociales.

Afiche de la Iglesia Católica del Uruguay por repiqueteo de campanas. Foto: Iglesia Católica del Uruguay.

Se trata de un "signo de bienvenida, alegría y comunión", detalló la Iglesia.

Cardenal Daniel Sturla y obispo Milton Troccoli durante conferencia por la visita del papa León XIV. Foto: Estefanía Leal/El País.

¿Dónde se puede ver al papa? Las paradas de León XIV que darán oportunidad de saludarlo en Montevideo

El papa León XIV estará este viernes en Montevideo y tendrá una jornada repleta de actividades. En este contexto, serán varias las oportunidades de saludar al sumo pontífice.

El primer destino fue el Aeropuerto Internacional de Carrasco/Montevideo, a donde llegó sobre las 16:30. Desde allí comenzó su trayecto hacia la Plaza Independencia , donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El viaje se hará por la rambla de Montevideo, desde Carrasco hasta Kibón, donde se espera que un grupo de cientos de católicos lo esté esperando. Allí es posible que se suba por primera vez al “ papamóvil ” nacional, que fue ensamblado localmente por la empresa Nordex, y que lleva la chapa vaticana S.C.V. 1.

Preparación de la Plaza Independencia para la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: Natalia Rovira

Desde allí iniciará un recorrido que lo llevará a detenerse brevemente por el Parque Mandela (frente a las canteras del Golf), donde también se aguarda que lo espere una multitud. Allí, según supo El País, le entregarán varios obsequios, entre ellos una imagen de la Virgen de los Treinta y Tres y una camiseta de la Selección Uruguaya de Fútbol.

Avanzando por la rambla, subiendo por Paraguay y llegando a 18 de Julio, el papa arribará a la Plaza Independencia para mantener un encuentro con autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Al momento de llegar a la plaza, realizará una “línea de saludo”, en la que estarán presentes el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y los expresidentes Luis Lacalle Pou, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. También estará la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.