Mujer denuncia que un taxista ingresó a su casa sin permiso en Montevideo: el conductor niega los hechos

Una mujer radicó una denuncia a la Policía por una situación que vivió la noche del pasado martes en Montevideo debido al comportamiento de un chofer de Radio Taxi 141, cuando -según su relato- el individuo ingresó a su casa sin autorización luego de que la ayudara a ingresar una silla. Denunció que la abrazó y la tocó sin su consentimiento, además de que la encerró en su propia casa.

De acuerdo a su relato, el cual denunció primeramente en su cuenta de X, la mujer recibió a través del taxi una silla. El chofer, le dijo que era una silla "muy pesada" y que iba a ayudar a entrarla en su casa.

La mujer dijo a Subrayado (Canal 10), que este taxista insistió para llevar la silla. Además, el hombre le dijo a ella que "necesitaba consuelo", ya que la denunciante señaló que su padre había fallecido y que dicho objeto le pertenecía a él.

"Agarré la silla y comencé a entrar a mi casa, cuando llegué, él estaba atrás mío. Le dije que pusiera la silla atrás de la puerta, para que no entrara más", dijo.

Pidan taxistas mujeres.

Anoche me enviaron un paquete por taxi. Cuando llegó,el tipo empezó a decirme que pesaba mucho, que él lo entraba.

Yo dije que no. Agradeci y lo entré. Cómo salí rápido, dejé la puerta abierta.

Entré y se metió atrás mío cerrando mi reja y mi puerta. — Lola Mento 💋 (@Lo_de_Lola) May 7, 2026

Acto seguido, la víctima relató que el hombre pone la silla, gira y cierra la puerta. Allí es que pone la llave de la puerta en una estantería para que la mujer no la alcanzase.

"Él empieza: 'pobrecita, está solita, que horrible'. Me abrazaba, me manoseaba, yo trataba de retirarlo y generar una distancia pero se hacía muy difícil", sostuvo la denunciante.

La mujer dijo que "trataba de zafar" de la situación: "Lo único que se me ocurrió, y que fue lo que pasó, es que tenía que llegar a una llamada laboral".

Taxis Foto: archivo.

"Yo trabajo desde mi casa, entonces tengo tres teléfonos que están activos, y que funcionan todo el tiempo, tenía que entrar una llamada para comunicarme con alguien de afuera", explicó.

Es allí que llega una llamada, a lo que la mujer le dice al atacante: "Dame un segundo que estoy con trabajo, y le mandé un mensaje a mi novio". Le relató a su pareja lo que había ocurrido y en ese momento, él se contactó con un vecino, quien llegó al lugar.

En ese instante, el hombre se metió para el baño y salió pasada la media hora. "Se fue, se despidió, y a los cinco minutos me mandó un mensaje preguntándome cómo estaba".

"Estoy agradecida de que no estaba mi hija, yo no lo invité a mi casa, cuando entré y me di vuelta estaba ahí, fue un segundo", concluyó.

Mujer presentó denuncia y chofer desmiente el hecho

Según pudo saber El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, la mujer se presentó este viernes en la Seccional 12 para realizar la denuncia.

Óscar Dourado, presidente de la Patronal del Taxi. Foto: Leonardo Mainé/El País

Por su parte, el presidente de la gremial del Taxi Oscar Dourado, dijo a El País que el chofer de dicho vehículo fue citado por la patronal para un descargo. El hombre señaló que el hecho "no fue así" y que "nunca se aproximó a la puerta".

Desde la gremial le recomendaron a la mujer que haga la denuncia ante la Policía.