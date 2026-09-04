Las alertas contra el atacante de la Facultad de Medicina que no fueron atendidas antes del sonado episodio

Horas después de conocerse la brutal agresión de un estudiante de la Facultad de Medicina (FMED) de 19 años contra otra alumna, se viralizaron varios relatos de alumnos del Liceo 1 de Salinas, al que este acudía, denunciando presuntos casos de violencia y acoso por parte del mismo joven, y que estas no fueron atendidos por las autoridades educativas en su momento.

Luego que el alumno apuñalara este martes a su compañera de clase en el anexo de FMED, caso que es investigado como intento de femicidio, primero se divulgó en redes sociales una carta de denuncia de estudiantes del liceo de Salinas, luego hubo testimonios en TV, y en las últimas horas se viralizaron dos audios de un intercambio, de 2025, entre las autoridades del liceo y los estudiantes, quienes reclamaron que el atacante sea "cambiado de clase" y que "se coloquen cámaras" en el liceo.

La conversación tuvo lugar luego de que el joven se lo denunciara por supuestamente masturbarse junto a una compañera de clase. En los audios, los adolescentes no se mostraban conformes con las medidas tomadas hasta ese momento por los funcionarios y reclamaban "que se hiciera algo".

“¿Qué tipo de evidencia tiene que haber para que tomen acción?, ¿Tiene que pasar algo con otra persona para que tengan que hacer algo con ese pibe?”, marcaron dos jóvenes en uno de los audios.

"No lo vamos a cambiar de clase, no se va a cambiar de liceo, no lo vamos a echar, ni lo vamos a suspender 15 días", indicó una de las funcionarias que dialogaba con los jóvenes, en los audios a los que accedió El País y cuya autenticidad fue confirmada por participantes en dicha reunión.

Frente a la solicitud de que se pongan cámaras en el centro, la funcionaria planteaba que eso no sucedería. "Si Secundaria viene y pone cámaras, bárbaro, nosotros no vamos a poner. Y no vamos a estar mirándolos por las cámaras (...) No vamos a convertir esto en una correccional", señaló.

Más adelante en la discusión la funcionaria planteó que los jóvenes tenían que "ser conscientes" y poder "salir un minuto de esta situación". Luego, la misma mujer afirmó que "van a tener que hacer una reunión de padres" para tratar el tema, ya que los estudiantes "no cambian de actitud". "Si ellos no entienden lo que estamos haciendo lo hablaremos con los adultos, es la verdad muy fea la postura", agregó.

Previo a los audios, los estudiantes divulgaron una carta de denuncia contra el agresor. "Durante años convivimos con actos inaceptables de su parte, que incluyeron miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acosos sistemáticos a través de redes sociales, amenazas e incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase", marcó la misiva.

“Ahora trascienden algunos audios, que en su momento no tomaron contacto con algo real y formal”, apuntó el director de Secundaria, Manuel Oroño, en rueda de prensa este jueves de tarde. “Nos estamos enterando ahora de la existencia de esos audios, que eventualmente, habría que preguntarse muchas cosas sobre cómo fueron obtenidos”, deslizó.

En relación a los antecedentes del agresor de FMED en el Liceo 1 de Salinas, el jerarca dijo que se encomendó una investigación de inspectores que elaboraron un informe. No descartó iniciar una investigación interna.

Oroño contó que hubo una denuncia de una estudiante de acoso contra el agresor, en mayo de 2024, cuando cursaba quinto de liceo. “No se constató en esa investigación la demostración de un acoso sexual, ni de violencia. Solamente, pero es grave igual, una situación de acoso, y una situación que podría teñirse de bullying”, indicó el director de Secundaria.

Consultado sobre si Secundaria tenía registro que el agresor tenía problemas de salud mental, Oroño respondió: “No, por lo menos en la investigación no tenía diagnóstico. Nosotros como institución educativa, claramente, no tenemos competencia al respecto”.

Tras la denuncia, en su momento el liceo convocó al consejo asesor pedagógico, y se aplicó la “suspensión inmediata” del estudiante para “garantizar la seguridad” de la denunciante. Luego se resolvió un “abordaje híbrido” del estudiante, que implicó que “no concurriera” al centro de mañana, donde cursaba, sino a asistir algunos días de tarde, y mantener “semipresencialidad”.

El año pasado, pasó a sexto año, con cursado “presencial”, y con un seguimiento de la trayectoria por parte de psicólogos de Secundaria. “No tuvimos novedades en todo 2025, con lo cual egresó de Secundaria, y posteriormente ingresó como cualquier otro estudiante a Medicina”, agregó Oroño.

Respecto a si existe la comunicación de antecedentes de alumnos de Secundaria a la educación terciaria, el director señaló que “hay casos en que se pasa, pero depende del tenor de la denuncia”.

“En este caso no hubo una denuncia policial, ni en Fiscalía. No hubo denuncias que trascendieran la órbita del liceo, y las acciones tomadas se entendieron en ese momento que habían dado respuesta a la denuncia”, agregó Oroño.

“La situación es grave. No temo una caza de brujas. Me preocupa que solamente quede en la exaltación a través de los medios y eso no se traduzca después en una acción concreta de poder evitar que nos maten acá, cada mes, una mujer en este país”, dijo el jerarca, que catalogó la agresión en FMED de “intento de femicidio”.

La joven agredida permanece internada en un centro de salud, tras ser operada por los heridas de arma blanca que sufrió. Está previsto que reciba el alta este viernes, indicaron fuentes médicas a El País.

El agresor sigue en un centro psiquiátrico de su prestador, al que fue derivado luego de ser detenido y todavía no ha declarado ante Fiscalía por el caso, indicaron fuentes de Fiscalía a El País. Tras el sonado episodio, la familia del agresor ha recibido "agresiones y amenazas", dijeron desde su entorno a El País.

Por otro lado, una estudiante de FMED presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el agresor. Personal de la Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo testimonios del comportamiento previo y actitudes del detenido, tras lo que una estudiante decidió denunciarlo por acoso.

"Si no es un intento de femicidio, ¿qué es?"

“Contado por ella, la llevó a un lugar solo, un tipo de mi altura, que Renata es bastante más baja, y casi sin mediar palabra la atacó. Entonces no sé qué más claro que intento de femicidio puede haber. Si no es un intento de femicidio, ¿qué es?", contó el padre de la joven agredida, en entrevista con Canal 10.

A raíz de la agresión recibió “cortes por todos lados”, agregó. Uno de los cortes fue cerca del ojo, que no le llegó a lesionar la vista; recibió otra herida “grande” en la nuca, y también lesiones en los tendones de un brazo.

Persisten ocupaciones de estudiantes en varias facultades

Los gremios estudiantiles de Medicina, Psicología, Química, Arquitectura y Humanidades resolvieron ocupar ayer dichas facultades en reclamo de mayores medidas por parte de la Universidad de la República (Udelar), tras el ataque ocurrido en FMED.

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) resolvió ocupar el edificio anexo desde las 08.30 horas, así como mantener el paro de 24 horas que se inició el miércoles, horas después del ataque.

Sobre la noche de ayer, la vocera de AEM realizó una conferencia de prensa señalando que la ocupación fue para marcar la “ineficacia de los mecanismos institucionales en relación a la prevención y al tratamiento de situaciones de violencia”.

“Si bien en la institución mecanismos de denuncia, estos son ineficientes, y tienen ciertos aspectos en cuanto a los tiempos y la exposición”, lo que deriva en que el proceso “se dificulte”, marcó la vocera, quien también señaló que se iban a trasladar a FMED una plataforma de “medidas concretas”, que no se detallaron.

Desde AEM también se planteó que hay una “crisis de salud mental” en Uruguay. “El acceso a la salud mental es muy malo, los procesos son muy largos, es muy caro acceder. Exhortamos a las autoridades a tomar medidas al respecto”, dijo.

El Centro de Estudiantes de Humanidades Y Ciencias de la Educación (Cehce) resolvió la ocupación de la Facultad de Humanidades (FHCE) desde este jueves “en respuesta al intento de feminicidio en Facultad de Medicina y la negligencia institucional desatada”, al menos hasta el viernes.

La Asociación de Estudiantes de Química (AEQ) también resolvió ocupar el edificio ex Alpargatas desde este miércoles de tarde, al menos hasta este viernes. En tanto, el Consejo de la Facultad de Química (FQ) había definido el cese de actividades para este jueves.

Mientras que el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura (CEDA) ocupó la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) desde las 17.00 horas del jueves, al menos hasta las 22.00 de este viernes.