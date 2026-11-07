La reflexión de Sánchez en Casavalle por la llegada de León XIV, "un papa que está enfrentando a los poderosos"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, concurrió al barrio Casavalle para presenciar la visita del papa León XIV, y expresó “mucha alegría por todo lo que está viviendo la gente” en el barrio que lo vio crecer.

“Creo que es el mejor homenaje al padre Cacho y toda su obra. La obra ecuménica del Borro es una cosa bien interesante y acá muchas veces las comunidades cristianas han ayudado a construir cooperativas, viviendas, dignidad trabajo y justicia. Me parece que es muy bueno que el barrio lo viva con tanta alegría”, expresó en rueda de prensa.

Sánchez detalló que concurrió con su madre, “que es la creyente”, y quien lo hizo bautizar y tomar la comunión.

Consultado por si el papado de León XIV ha cambiado a la Iglesia, Sanchez reflexionó que “la Iglesia es la misma, siempre”. “Ahora tenemos un papa que está enfrentando a los poderosos y está reclamando paz y justicia, y eso es muy bueno”, agregó.

El secretario de Presidente, Alejandro Sánchez, llega a Casavalle para presenciar la visita del papa León XIV al barrio Casavalle, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Sánchez destacó discursos del papa en Uruguay

En tanto, sobre los discursos ofrecidos por el sumo pontífice hasta ahora en su vista a Uruguay, Sánchez resaltó que fueron “muy buenos”: “Está hablando de la comunidad, de la necesidad de atender a las personas y yo creo que lo más importante que dijo, que me impactó, que el valor que tiene una persona, su dignidad, no es lo que aporta a la sociedad, su esfuerzo, sino el hecho mismo de existir”.

Se espera que León XIV llegue sobre las 17:00 horas y se quede unos 45 minutos en Casavalle para bendecir las viviendas del programa “Familias de Guadalupe”. Frente a la parroquia habrá un escenario donde se le dará la bienvenida y se presentarán testimonio. Después se proyectará un video sobre el trabajo de la Iglesia en el barrio. León XIV dirigirá un mensaje y se cantará un salmo. También tendrá un encuentro con personas enfermas en el patio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Aguardando su llegada, el Núcleo Sinfónico y Coral de Casavalle prepara la bienvenida. Perteneciente al programa “Un niño un instrumento”; son 40 niños entre 10 a 17 años que tocarán violín, corno, trompeta, flauta, clarinete y contrabajo, entre otros instrumentos.