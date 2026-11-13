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    El País Información Sociedad

    Jorge Batlle tendrá una calle con su nombre en Maldonado: dónde estará ubicada la nueva vía

    La Junta Departamental aprobó por unanimidad la iniciativa, impulsada por un edil del Partido Colorado y respaldada por la Intendencia y el Municipio de Maldonado.

    El País
    El País
    13/11/2026, 09:32
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    Trazo que ocupará la nueva calle Presidente Dr. Jorge Batlle en la ciudad de Maldonado.
    Trazo que ocupará la nueva calle Presidente Dr. Jorge Batlle en la ciudad de Maldonado.
    Foto: Intendencia de Maldonado.

    La Intendencia de Maldonado incorporó oficialmente al expresidente de la República Jorge Batlle a su nomenclátor urbano de la capital, luego de que se aprobara por unanimidad la designación de una vía de circulación clave en la capital departamental.

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    La medida quedó formalizada a través de la resolución número 10977/2026, impulsada inicialmente por el edil del Partido Colorado Eduardo Elinger y respaldada tanto por el Ejecutivo departamental como por el Municipio de Maldonado.

    Qué tramo de la capital fernandina llevará la nueva denominación oficial

    La calle llevará el nombre de Presidente Dr. Jorge Batlle en el tramo que comienza en la intersección con la avenida Antonio Lussich y continúa por el camino del mismo nombre hasta su empalme con el camino Benito Nardone. Esta vía, que hasta el momento mantenía la denominación de Antonio Lussich, pasará a integrar oficialmente el nomenclátor de la capital fernandina.

    Trazo que ocupará la nueva calle Presidente Dr. Jorge Batlle en la ciudad de Maldonado.
    Trazo que ocupará la nueva calle Presidente Dr. Jorge Batlle en la ciudad de Maldonado.
    Foto: Intendencia de Maldonado.

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