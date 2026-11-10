Qué son las "luces extrañas" que se registraron en distintas localidades de Maldonado, Montevideo y Colonia

En los últimos días, circularon en redes sociales algunos videos captados por vecinos en distintos puntos de Maldonado, Montevideo y Colonia. En ellos reportaron la aparición y desaparición de “luces” en el cielo nocturno, con movimientos que, afirman, no parecen tener “explicación”.

El anuario Punta del Este Internacional compartió en Instagram un video grabado en la noche del pasado jueves 5 de noviembre, que logró miles de interacciones: “Primero dos luces. Después tres. Aparecían, se desvanecían y volvían a aparecer. Parecían acercarse y separarse, siempre en un mismo sector del cielo. Pensamos en (satélites) Starlink (...) Pero para nosotros no cabía duda: eran ovnis”, aseguraron.

"Soy escéptico, pero..."

Este lunes, el periodista Marcelo Umpiérrez compartió otro video similar que le cedió un seguidor. Según indicó, fue grabado durante la madrugada desde el Cerro de Montevideo hacia el Río de la Plata.

“Volvieron a verse las luces extrañas en el cielo nocturno de la capital. Desde el año 2022, cuando las divisamos por primera vez desde Punta del Este, y tras haberme contactado en aquel momento la propia Fuerza Aérea, una agencia chilena y otra de Estados Unidos, hasta la fecha no hay explicación del fenómeno”, reportó.

📍🇺🇾#URUGUAY | #MONTEVIDEO Volvieron a verse las luces extrañas en pleno movimiento en el cielo nocturno de la capital. Un amigo seguidor me envía desde el Cerro de Montevideo, en dirección lateral de la Fortaleza hacia el Río de la Plata, lo que filmó sobre las 01:30 de este lunes. Se ven entre tres y cuatro luces en movimiento que aparecen y desaparecen. Desde el año 2022 cuando las divisamos por primera vez desde Punta del Este y tras haberme contactado en aquel momento la propia Fuerza Aérea, una agencia Chilena y otra desde Estados Unidos, hasta la fecha no hay explicación del fenómeno que se continúa repitiendo — Marcelo Umpierrez 📞099323625 (@emekavoces) November 9, 2026

Hubo, por lo menos, otro avistamiento en un tercer departamento: Luis Basanta, vecino “de toda la vida” de Colonia del Sacramento, se cruzó con un amigo que le hizo mirar al cielo y notar el fenómeno.

“Soy escéptico, no creo en nada. Pero anoche vi eso por primera vez, y ya van dos noches”, comentó a El País. Y añadió: “Yo he visto (satélites) de Starlink y van en trencito, más parejo y continuo. Esto era más lejos, más alto. Aparecían, desaparecían y no iban siempre en la misma línea. Incluso cambiaban el recorrido en la marcha”

Las luces que observó y que captó con su celular, en un video que cedió a El País, se movían debajo de la constelación Cruz del Sur hacia la derecha, indicó.

La explicación oficial

Víctor Molina, coronel a cargo de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de la Fuerza Aérea Uruguaya, confirmó que en los últimos días recibieron reportes de estas luces “provenientes de la misma zona”.

Tras analizar el material que circuló en redes sociales y que les fue enviado, la Comisión concluyó “que las luces observadas corresponden a satélites de la constelación Starlink”.

El coronel añadió que no identificaron fenómenos fuera de lo habitual: “De todas formas, seguimos recibiendo y analizando la información que nos llega con el objetivo de brindar respuestas basadas en el análisis y la evidencia disponible”, expresó.