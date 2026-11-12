Punta del Este celebra los 80 años del chivito con un festival que reunirá más de 25 propuestas gastronómicas

Punta del Este se prepara para homenajear a uno de los platos más representativos de la gastronomía uruguaya.

A 80 años de su creación, el balneario será sede del Primer Festival del Chivito, un encuentro que reunirá a restaurantes de Montevideo, distintos puntos del interior y establecimientos del propio balneario.

La historia de este clásico tiene un origen concreto: fue creado en 1946 por Antonio Carbonaro, empresario y residente de Punta del Este, que en ese momento tenía el restaurante El Mejillón Bar. Ocho décadas después, aquella preparación se convirtió en uno de los platos más reconocibles de Uruguay.

El festival propone celebrar ese recorrido y mostrar cómo el chivito incorporó nuevos ingredientes, estilos y formas de presentación a lo largo del tiempo, sin perder su esencia y su identidad uruguaya. El encuentro contará con más de 25 propuestas, entre chivitos, cervezas artesanales y otros productos típicos del país.

La convocatoria reunirá tanto a restaurantes tradicionales de Montevideo y del interior como a establecimientos destacados de Punta del Este. La diversidad de participantes permitirá acercarse a las distintas interpretaciones de una misma receta y conocer cómo cada propuesta conserva algunos elementos clásicos mientras incorpora su propio estilo.

La intención es clara: el festival buscará reflejar los cambios que experimentó el chivito durante 80 años.

Uno de los atractivos de la convocatoria será la participación del público: los asistentes podrán probar las diferentes versiones y votarán por sus tres favoritas. De esa elección surgirá un podio nacional definido por los propios visitantes.

Además de la propuesta gastronómica y de entretenimiento, el festival busca poner en valor a Punta del Este como el lugar donde nació el chivito y recuperar la historia de Antonio Carbonaro y de aquella creación que, con el paso de los años, trascendió las fronteras del balneario.

El Primer Festival del Chivito se realizará el domingo 15 de noviembre de 12:30 a 18:30 horas en el estacionamiento de Punta Shopping. Además de probar distintas presentaciones de este plato tradicional, durante la jornada habrá diferentes trivias para que todos puedan participar por premios a cada hora. La entrada es gratuita, pero se obtiene a través de mientrada.com.uy para asegurarse el lugar.

El lugar de nacimiento de un clásico uruguayo.

La historia de El Mejillón Bar, lugar de nacimiento del Chivito, comenzó con una idea de Antonio Carbonaro, quien en febrero del año 1939 advirtió que Punta del Este necesitaba comercios abiertos durante la noche para consolidarse como destino turístico.

El 31 de diciembre de 1944, junto a su hermano Donato, abrió el restaurante en la península. Al principio era un pequeño local con un mostrador de madera, 12 bancos y apenas dos mesas, según consigna el sitio web de la Intendencia de Maldonado.

Sin embargo, su propuesta tuvo tanto éxito que pronto extendió su actividad a todo el año. Con el tiempo, El Mejillón se convirtió en uno de los restaurantes más concurridos, con un equipo de 40 mozos, cocineros nacionales y un chef francés, además de tres cocineros italianos especializados en platos de mar y repostería.