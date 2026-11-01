Primavera en las bodegas: siete propuestas para descubrir el vino, la gastronomía y la cultura de Montevideo

Recorridos por viñedos, degustaciones, música en vivo y gastronomía local forman parte de Primavera en las bodegas, un ciclo que invita a descubrir el patrimonio vitivinícola y la identidad de los territorios rurales de Montevideo a través de siete actividades que se desarrollarán entre fines de octubre y diciembre.

La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre la División Turismo de la Intendencia de Montevideo y las bodegas turísticas del departamento, con el objetivo de acercar esta oferta tanto a residentes y visitantes. La propuesta se enmarca en una estrategia de desarrollo de experiencias vinculadas con la identidad montevideana, la cultura y la valorización de la producción local.

La primera actividad se realizó ayer sábado 31 de octubre en Bodega Sacromonte. La jornada incluyó un recorrido por el viñedo y la planta de elaboración, además de una demostración de telares peruanos, mediante un diálogo entre distintas culturas vinculadas con la historia del establecimiento.

El encuentro terminó en el salón de toneles, con velas, degustación de vinos y música en vivo a cargo de La Orquesta de las Mil Melodías.

La programación del ciclo continuará durante noviembre, mes del enoturismo, y se extenderá hasta mediados de diciembre. Cada bodega ofrecerá una experiencia propia, con propuestas que combinan vino, gastronomía, recreación y artes. La música en vivo tendrá un lugar destacado en varias fechas, junto a otras actividades pensadas para acercar al público a los establecimientos y su entorno.

El sábado 7 de noviembre, de 17.00 a 21.00 horas, la cita será en Bodega Ángel Fallabrino. Una semana después, el encuentro del sábado 14, en el mismo horario, será en Bodega Dardanelli.

Uno de los puntos centrales del ciclo llegará el sábado 21 de noviembre, cuando la actividad se trasladará al centro de Montevideo. De 11 a 18 horas, la Plaza Zabala será escenario de la Feria del Vino y las bodegas, que reunirá a establecimientos de Montevideo y de la zona metropolitana, incluidos los de Canelones.

La agenda seguirá el viernes 27 de noviembre, de 17.00 a 21.00 horas, en Bodega Beretta, con Julio Brum y su propuesta Melilla, tierra del sol.

En diciembre, el sábado 5, Bodega Rodríguez recibirá a Braulio Assanelli con un tributo a Ruben Rada y el sábado 12 Bodega Valdi cerrará el ciclo con la participación de la DJ Fiorella Mazza. Ambas actividades serán de 17.00 a 21.00 horas.

Todas las jornadas tendrán entrada libre y contarán con propuestas gastronómicas locales y vinos de las propias bodegas, disponibles para comprar durante la actividad. Los visitantes podrán llegar por sus propios medios, en transporte público o vehículo particular.

Pero además, la intendencia pondrá un ómnibus gratuito. Para utilizar este servicio es necesario inscribirse previamente en el sitio web de la comuna porque los cupos son limitados.

Con bodegas que están ubicadas a menos de una hora del centro de Montevideo, Primavera en las bodegas propone ampliar las opciones de paseo en la ciudad y sus alrededores, acercando al público a la producción vitivinícola mediante experiencias que reúnen vino, gastronomía y cultura.