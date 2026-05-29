Hombre que estaba en situación de calle murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en refugio del Sinae

En su reporte diario en el marco de la alerta roja por frío extremo emitida por el Gobierno para personas en situación de calle, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) informó que este jueves a las 16:49, falleció un hombre de 49 años que se encontraba alojado en el centro de evacuación del polideportivo de la Escuela Nacional de Policía.

De acuerdo a lo que informó el organismo, este hombre se encontraba alojado en el mencionado centro de evacuación desde la medianoche del pasado miércoles, tras haber sido captado en situación de calle y trasladado al polideportivo en un móvil del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Sobre las 15:15 de este jueves, la persona sufrió una descompensación, siendo asistido por el equipo de salud presente en el centro de evacuación. Durante la asistencia médica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, iniciándose allí las maniobras de reanimación correspondientes.

Dos equipos médicos intervinieron en la tarea de reanimación junto a una ambulancia especializada. Pese múltiples intentos, se constató el fallecimiento del hombre a las 16:39 horas.

Civila respondió por críticas tras muerte de hombre en situación de calle: "El gobierno dio la cara"

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, contestó este lunes a las críticas de la oposición tras el fallecimiento de un hombre en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas el pasado sábado.

Según explicó el jerarca en rueda de prensa, la víctima, un hombre de 42 años llamado Walter, no tenía contacto con el sistema de protección social desde el 2021.

Conferencia del Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Foto: Leonardo Mainé

"Había estado vinculado de forma esporádica entre el 2020 y el 2021. Del 2021 para acá no tuvo ningún contacto con ninguna red de protección social del país. Tampoco teníamos una alerta nosotros o la Policía Nacional", aseguró el titular de la cartera.

Por otra parte, afirmó que, en este caso, "el gobierno dio la cara" a través del organismo que rige la alerta roja por bajas temperaturas, que es el Sinae. "El Estado uruguayo tomó la decisión de que el tema situación de calle deje de ser solamente del Ministerio de Desarrollo Social y pase a ser de todo el Estado", agregó.