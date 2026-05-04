Gobierno anunció el cese de la emergencia sanitaria por gripe aviar decretada a finales de febrero

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) anunció el cese de la emergencia sanitaria por gripe aviar decretada por el gobierno a finales del pasado mes de febrero.

En un decreto fechado el 28 de abril y al que accedió El País, se relata que han transcurrido mas de 54 días de la aparición del último foco de influenza aviar "altamente patógena". En ese sentido, detallan que al momento, la totalidad de los mismos están dentro del territorio nacional.

Además, añade que no ha surgido información epidemiológica que de cuenta de la presencia del virus en población silvestre, aves comerciales, de traspatio y mamíferos mediante la "vigilancia pasiva y activa que se está realizando entre los actores involucrados".

Aún así, sostienen que la vigilancia epidemiológica seguirá presente "con el fin de realizar las acciones pertinentes ante la posible detección de la reintroducción del virus al país". En esa línea, se continuará con el plan de monitorio activo por parte del MGAP.

Agregan que la Dirección General de Servicios Ganaderos continuará coordinando con el sector productivo y otros organismos "de forma permanente", producto del comportamiento de la enfermedad y sus formas de trasmisión. En esa línea, sostienen que el riesgo de reintroducción de la gripe aviar "permanece siempre presente".

MGAP había activado protocolo de emergencia

A finales del mes de febrero, el MGAP activó un protocolo de emergencia tras detectar un caso de gripe aviar en un cisne coscoroba de Laguna Garzón.

En aquel momento, las autoridades sanitarias habían enfatizado que no se habían detectado casos de la enfermedad en aves comerciales. Además, se llevó tranquilidad a los consumidores al aclarar que "la ingesta de carne de ave y huevos no representa riesgo alguno para la salud humana".

Cisne coscoroba. Foto: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

No obstante, el ministerio indicó en aquella oportunidad que "la aparición del virus en esta especie migratoria obliga a extremar las precauciones en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas de influencia del hallazgo".

Medidas obligatorias para productores y establecimientos

Como consecuencia de esa situación, la Dirección General de Servicios Ganaderos había dispuesto el refuerzo de la vigilancia en la zona y la intensificación de controles en establecimientos avícolas de todo el país. Bajo una resolución se estableció la obligatoriedad de mantener a todas las aves de traspatio y de sistemas Free Range en instalaciones cerradas y techadas, evitando estrictamente cualquier tipo de contacto con aves silvestres que puedan actuar como vectores del virus.

Gripe aviar. Foto: Archivo

Para la población general, el MGAP recomienda evitar la manipulación de aves que presenten comportamientos anómalos o que sean halladas muertas. En caso de detectar cualquier situación sospechosa, "se solicita notificar de inmediato a las oficinas regionales del ministerio o enviar un correo electrónico a avesnotificaciones@mgap.gub.uy".

El hallazgo del cisne fallecido con gripe aviar se produjo exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso de influenza aviar en su historia.