Exposición de autos clásicos y tuning en Maldonado: horarios y actividades para este domingo 11 de octubre

Una nueva edición del encuentro Autos Legendarios Maldonado se desarrollará este domingo 11 de octubre de 2026 en el parque El Placer, en una jornada de exhibición abierta a todo público que cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado.

La actividad comenzará a las 10:00 horas y reunirá una amplia variedad de modelos históricos, deportivos, vehículos personalizados y diferentes exponentes del tuning con entrada libre y gratuita.

El evento propone un recorrido por distintas etapas de la industria automotriz a través de coches que marcaron a varias generaciones. La propuesta está diseñada para convocar a la familia y a los aficionados del automovilismo, integrando la muestra de coches con servicios de gastronomía, paseo de compras y espacios de recreación infantil.

Faros delanteros de un auto clásico. Foto: Canva

Actividades para la familia y muestra de vehículos en Maldonado

Además de la exhibición principal de coches, la jornada en el parque El Placer contará con una feria de emprendedores locales, una plaza de comidas con diversas opciones gastronómicas y un sector de juegos gratuitos para niños. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro centrado en la cultura y la pasión por los automóviles.

La convocatoria para formar parte de la muestra permanece abierta tanto a coleccionistas como a propietarios particulares y aficionados que deseen exhibir sus modelos ante los asistentes.

De acuerdo con la organización, el público podrá presentar autos clásicos, antiguos, unidades deportivas, prototipos tuning o cualquier coche especial que sus dueños consideren de interés para compartir durante el evento.

En caso de consultas al respecto de esta jornada, la comuna fernandina proporciona una cuenta en Instagram legendarios_maldonado, a la que se suma el número de teléfono 095 470 010.