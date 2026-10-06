Día del Centro en octubre de 2026: fechas confirmadas y descuentos por el Día del Hijo

El Día del Centro confirmó sus fechas para el mes de octubre de 2026: se celebrará durante tres jornadas consecutivas el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de octubre, justo en la previa del Día del Hijo, celebrado el domingo 18.

Durante estos tres días, los clientes de los comercios adheridos tendrán beneficios y descuentos en las compras dentro de la zona céntrica de la capital.

La iniciativa impulsada por el grupo Paseo Centro invita a recorrer el circuito de compras a cielo abierto en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, donde habrá promociones comerciales, propuestas culturales y opciones gastronómicas especiales.

Estacionamiento tarifado gratuito durante el Día del Centro

Al igual que en las ediciones anteriores de este evento, la Intendencia de Montevideo ( IMM ) continuará aplicando el sistema especial de estacionamiento tarifado para los Días del Centro. Los vehículos que se estacionen en una zona tarifada durante algunos de estos días, tendrán la posibilidad de obtener 3 horas de estacionamiento gratuito seguidas de tras la primera compra del día.

Para validar el beneficio, se recomienda solicitar un ticket de estacionamiento al momento de la compra. Tras la finalización del estacionamiento, el ticket no tendrá costo, siempre y cuando no se exceda las horas en cuestión.

Pese a contar con la gratuidad, se indica notificar del estacionamiento del vehículo en las diversas formas de adquirir el tarifado.

La 16° edición del Café Solidario a beneficio de recién nacidos

En el marco de las actividades de Paseo Centro, el jueves 15 de octubre de 2026 se desarrollará la 16° edición del Café Solidario. Durante esa jornada, los bares y cafeterías participantes de la zona donarán el 100% de lo recaudado por la venta de café a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia, organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de sobrevida de los bebés prematuros en Uruguay.

Para participar del Café Solidario, los clientes pueden consumir un café de forma presencial en las cafeterías adheridas , comprar un café simbólico a través de la plataforma virtual