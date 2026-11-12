Actividad en redes y con pasado político: quiénes eran los fallecidos en el trágico siniestro fatal de ruta 12

Durante la mañana del pasado miércoles ocurrió un trágico siniestro de tránsito fatal entre las localidades de Tala y San Ramón, en el departamento de Canelones. Como resultado del accidente, que tuvo lugar a la altura del kilómetro 83 de la ruta 12, fallecieron una niña de dos años, un hombre de 49 y una mujer de 47.

El fallecido era Roberto Berrospe, oriundo de Florida. El hombre era activo en Instagram. En esa red social, donde acumulaba más de 22.000 seguidores, se presentaba como "padre, conservador y cristiano". Además, recurría a publicar varios videos mediante el uso de inteligencia artificial (IA) para "crear conciencia y divertirnos".

En ese sentido, los videos rodeaban temáticas de música (tiene un video realizando un cover de la canción Comfortably Numb de la banda inglesa Pink Floyd), y vinculadas a los animales.

Su pareja era Ana Verónica Salomone Candia, la mujer fallecida en el accidente.

Ambos también habían tenido un paso por la política partidaria a través de Cabildo Abierto, según informó Telenoche (Canal 4). El País pudo constatar que tanto Salomone como Berrospe integraron en 2024 la lista de candidatos al Órgano Deliberativo Departamental de Florida por el Encuentro Nacional Cristiano del partido liderado por Guido Manini Ríos.

Roberto Berrospe y Ana Verónica Salomone integraron una lista de Cabildo Abierto. Foto: captura de la lista.

Berrospe era socio de un centro comercial en Florida

Por otro lado, el Centro Comercial e Industrial de Florida emitió un comunicado luego de conocerse el fallecimiento. Desde esa organización informaron que tanto Ana Verónica como Roberto integraban la institución.

"El Centro Comercial e Industrial de Florida expresa su profundo pesar ante el fallecimiento de los integrantes de la familia Berrospe Salomone, socios de nuestra institución", manifestaron en una publicación en Facebook.

En diálogo con El País, Ignacio González, un representante del centro comercial, comentó que Roberto era socio del lugar y que tenía un emprendimiento dedicado a servicios informáticos. "Desarrollaba software y páginas, trabajaba desde la casa", indicó.

"Era socio de acá desde hace más de seis años, un excelente cumplidor, cumplía todas las reglas comerciales", expresó González.

Cómo fue el accidente

El choque se produjo a las 5:50, aproximadamente. "Ambos vehículos circulaban en sentido contrario. Si bien existen daños frontales, ambos poseen deformaciones estructurales de importancia en sus laterales izquierdos", dice el comunicado de Policía Caminera.

En un auto, que iba de oeste a este, se trasladaban tres ocupantes, una pareja mayor de edad (Berrospe y Salomone) y una niña dos años.

Vehículo involucrado en un siniestro de tránsito fatal en la mañana del miércoles 11 de noviembre de 2026. Foto: Policía Caminera

En el segundo vehículo, tipo SUV, iba solo el conductor que resultó politraumatizado grave y fue derivado a un sanatorio. Tiene 31 años.

Tras el choque, uno de los vehículos quedó sobre la senda de circulación y el otro sobre la faja natural al margen de la carretera.

Según Caminera, el punto del impacto es una recta con pendiente, sin banquina ni delineación de franjas por tratarse de una zona en la que había "tareas de mejora" en el pavimento.