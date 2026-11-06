A qué hora cerrarán las puertas en el Estadio Centenario: horarios clave para la vigilia del 7 de noviembre

En el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay, la Conferencia Episcopal del Uruguay informó detalles oficiales para asistir a la vigilia de oración en el Estadio Centenario durante la tarde del sábado 7 de noviembre.

Dentro de las puntualizaciones más relevantes, destacan que la apertura de puertas se dará a las 15:00 horas, mientras que el acceso al público cerrará a las 18:00; una hora antes del comienzo de la ceremonia.

El cronograma establece que desde las 15:30 comenzará una previa artística con música, teatro y animación con el objetivo de acompañar la espera. La llegada de León XIV al Estadio Centenario está prevista para las 18:45.

La celebración comenzará de manera oficial a las 19:00 horas y se prevé que se extienda hasta las 20:30 horas, aproximadamente.

Qué se puede ingresar a la vigilia de León XIV en el Estadio Centenario

La organización encargada del evento detalló que es posible ingresar con mate, termo, botellas de agua de plástico de hasta 500 ml, un snack, mochilas o carteras pequeñas, documentos y medicación personal.

No obstante, el comunicado establece que en el caso de sillas plegables, bebidas alcohólicas, instrumentos musicales, drones, mascotas, o botellas de vidrio, su ingreso no estará habilitado. Además, aquellas personas que tengan su entrada para la zona del campo de juego, no podrán ingresar con cochecitos de bebé.

Afiche con detalles de la vigilia de oración de León XIV en el Estadio Centenario. Foto: Conferencia Episcopal del Uruguay.

Recomendaciones para ir a la vigilia de León XIV en el Estadio Centenario

Las autoridades detallan que existirá una zona de exclusión en el tránsito en las cercanías del Estadio Centenario y alrededores, por lo que el último tramo para alcanzar la puerta de ingreso se deberá realizar caminando.

Las personas con discapacidad, movilidad reducida, embarazadas, y acompañantes, tendrán accesos en las puertas 5 y 15, entradas que no contienen escaleras, además de contar con un sector especialmente creado para facilitar su participación.

Aquellas personas que no hayan conseguido su entrada, pero quieran participar del evento, contarán con una pantalla gigante fuera del Estadio Centenario donde podrá ser posible seguir la transmisión oficial de la ceremonia brindada por el sumo pontífice.