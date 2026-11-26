Tras una primavera atípica, con largas semanas de frío y lluvias, los primeros adelantos del verano se hacen sentir en noviembre. En esta línea, este fin de semana el termómetro superará por primera vez la barrera de los 30°C, según señaló el meteorólogo Guillermo Ramis.

"Tenemos un tiempo soleado hasta el lunes. Si bien disminuye un poco con algunas nubecitas tanto el sábado como el domingo son días de playa", afirmó en su columna en Informativo Sarandí.

Por su parte el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera unas máximas de 31° para el sábado y de 32° para el domingo.

Bandera verde en Playa Malvín en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

El meteorólogo afirmó que la semana va a pasar "sin ningún problema" con "mucho sol y buenas temperaturas". Sin embargo, ese panorama va a cambiar la semana siguiente con "algunos chaparrones" durante la tarde del martes y "alguna célula de tormenta" el miércoles.

Abundante presencia de sol y algunos chaparrones

Para este jueves se espera que la máxima llegue a los 23°C y que el cielo se mantenga despejado. Ramis advirtió que se "refuerza un poco el aire frío" por parte de una "gotita de anticiclón" que va a pasar por la región las próximas horas.

El viernes el clima se mantendrá también agradable, con mínimas de 15 y máximas de 29°C. El fin de semana llegará luego con sus días de playa: el sábado 28 la máxima llegará a los 31°C, al igual que el domingo 29, y habrá una abundante presencia de sol.

Playa de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredoo.

Después de eso comenzará la desmejora del tiempo. El lunes se mantendrá soleado, pero el martes 21 estará nuboso a cubierto, con temperaturas entre los 21° y los 27°, y en la noche se registrarán algunos chaparrones. El miércoles si estará cubierto con algunas lluvias, poniendo una pausa a los días de sol.

Las personas se refrescan en la playa de Montevideo durante la última semana de enero de 2024 Foto: Estefanía Leal

En la misma línea opinó el meteorólogo Mario Bidegain en su cuenta de la red social X. "Fuerte ascenso de temperaturas para Montevideo según @meteoblue, del sábado 28 de noviembre al martes 10 de diciembre, con temperaturas máximas de 32°C y 33°C. Las temperaturas mínimas de 21°C y 23°C. Desmejora para el miércoles 2 de diciembre con lluvias", pronosticó.